„Wiemy, że od pewnego czasu rząd szykuje się do rozprawy z KRS. Mamy potwierdzoną informację, że bardzo poważnie rozważają wygaszenie kadencji członków KRS” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Konstytucjonalista wskazał, że koalicja rządząca planuje zrobić to za pomocą uchwał Sejmu, ponieważ na zgodę prezydenta Nawrockiego nie ma co liczyć. „Te działania byłyby działaniami w oczywisty sposób bezprawnymi i naruszającymi konstytucję. Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w takich działaniach, poniosą odpowiedzialność karną i konstytucyjną, także pan Czeszkiewicz” - oświadczył gość Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ TAKŻE: Urzędnik od Żurka próbował siłowo wejść do KRS! „Przy pomocy kart sforsowali drzwi do naszego korytarza, gdzie są biura rzeczników”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738194-wroblewski-rzad-cofnal-sie-do-poczatku-lat-80-tych