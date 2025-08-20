Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł do informacji o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na pole kukurydzy w nocy z 19 na 20 sierpnia. Do zdarzenia doszło w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie. „To najprawdopodobniej dron, który się rozbił” - przekazał na konferencji prasowej minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
W nocy z wtorku na środę niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (Lubelskie) i eksplodował. Po godz. 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu”. Na miejscu znaleźli nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.
„Najprawdopodobniej mówimy o dronie”
Kosiniak-Kamysz na dzisiejszej konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że „najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił”. Dodał, że trwa analiza pirotechniczna, która ma stwierdzić, czy był to dron o charakterze militarnym, czy służący do przemytu.
Nie nosi on na razie, z tych informacji które otrzymałem, znamion, które by świadczyły od razu o charakterze militarnym, więc też nie należy wykluczyć, że możemy mieć do czynienia z dronem przemytniczym. I nie należy wykluczyć czegoś, co miało też miejsce w innych państwach - aktów sabotażu, czyli działania związanego z dywersją, z sabotażem na terytorium Rzeczpospolitej
— powiedział wicepremier.
Służby pracują przy przeszukaniu i zabezpieczeniu terenu
Jak podkreślił szef MON, trwają intensywne działania policji, żandarmerii wojskowej, wojsk obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych w celu przeszukania i zabezpieczenia całego terenu. Ponadto uruchomione zostały śmigłowce i statki bezzałogowe. Jak dodał, działania wyjaśniające to „kwestia godzin”.
Jeśli chodzi o meldunek dowódcy operacyjnego, dotyczący przestrzeni powietrznej, to (…) systemy radiolokacyjne, według wstępnej analizy, nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej
— powiedział Kosiniak-Kamysz dodając, że będzie to jeszcze weryfikowane.
aja/PAP
