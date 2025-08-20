„Jesienią tego roku złożymy taki projekt. Są podpisy, ale bardzo proszę o to, żeby tych podpisów było jeszcze więcej, dlaczego? Dlatego, żeby ci, którzy dziś Polską rządzą, koalicja 13 grudnia, nie mogła wrzucić do niszczarki tych podpisów. Tych podpisów musi być bardzo, ale to bardzo dużo” - powiedział szef klubu PiS i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na antenie Radia Wnet, odpowiadając na pytanie o zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum ws. paktu migracyjnego.
CZYTAJ WIĘCEJ: PiS zbiera podpisy pod referendum ws. wypowiedzenia paktu migracyjnego. „Czas powiedzieć temu: STOP. Zatrzymajmy Donalda Tuska”
Jest taki próg 500 tysięcy, natomiast tych podpisów chcemy zebrać dużo, dużo więcej, a więc jeszcze przystąpimy z taką ofensywą, ze zbiórką podpisów, wtedy, kiedy skończą się wakacje
— zaznaczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił manifestację. Taką manifestację chcemy zorganizować 11 października tego roku i wtedy zakładam, że złożymy projekt z wielką liczbą podpisów
— podkreślił.
„Legalna migracja koniecznością”
Mariusz Błaszczak mówił także o tym, że „legalna migracja, w sytuacji gdy przyjeżdżają ludzie do pracy, której nie chcą wykonywać Polacy, jest koniecznością”.
Jeśli ci ludzie przyjeżdżają, pracują, a potem wyjeżdżają, to myślę, że bez ich pracy polska gospodarka nie mogłaby się rozwijać
— mówił szef klubu PiS.
Zagrożeniem dla nas jest nielegalna migracja. Zagrożeniem są też ci, których Niemcy już przerzucają do Polski. Brak stanowczej reakcji Donalda Tuska dowodzi, że się na to godzi. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają do pracy, nie są zagrożeniem. Pomieszanie tych dwóch porządków było politycznym pomysłem Donalda Tuska w 2023 roku. Tutaj już pojawia się niuans – „nadmiarowa” legalna migracja. Oczywiście, że nadmiarowa jest problemem, z tym mogę się zgodzić
— zaznaczył były minister obrony narodowej.
CZYTAJ WIĘCEJ: 11 października manifestacja przeciw nielegalnej migracji! Prezes PiS: Wzywam wszystkie siły patriotyczne do uczestniczenia w niej
tt/Radio Wnet/300polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738191-blaszczak-jesienia-zlozymy-projekt-o-referendum-ws-paktu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.