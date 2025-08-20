„To jest zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępstwo będące zbrodnią zagrożone karą do lat 20” - powiedział poseł PiS dr Marcin Warchoł, odnosząc się do wczorajszej próby wtargnięcia do KRS. Były minister sprawiedliwości podkreślił, że ma dziś możliwości powrotu do chorego układu, który w KRS funkcjonował przed 2017 r. „To jest prawnie niedopuszczalne i stanowić będzie złamanie jakichkolwiek zasad i reguł prawa. To jest po prostu przestępstwo, ordynarne przestępstwo i zbrodnia” - podkreślił gość Telewizji wPolsc24.
Wczoraj po południu doszło do próby wtargnięcia do Krajowej Rady Sądownictwa. …
