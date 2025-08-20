„Deficyt grozy to fakt. Od pół roku tracimy prawie 8 tys. zł średnio na sekundę. Po 7 miesiącach tego roku deficyt budżetu wynosi już 156 mld zł. Nieudolny rząd koalicji 13 grudnia zadłuża nas lawinowo” - podkreśla lektor w nowym spocie, opublikowanym w mediach społecznościowych przez Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa PiS, szefa EKR i byłego premiera.
Jak wskazuje lektor, „grozi nam przekroczenie konstytucyjnego progu 60 proc. długu względem PKB”.
To nie jest abstrakcja, po jego przekroczeniu Polska straci wiarygodność, inwestorzy odwrócą się, koszt obsługi długu wystrzeli w górę
— mówi lektor w nowym klipie.
„Zapłacą za to Polacy”
Podkreśla, że „zapłacą za to oczywiście Polacy wyższymi podatkami, drożyzną i kolejnymi wyrzeczeniami”.
A rząd? Zamiast wziąć się w końcu za naprawę finansów publicznych, oferuje nam festiwal tematów zastępczych, ale dług rośnie szybciej niż kiedykolwiek. To bomba z opóźnionym zapłonem i my wiemy, jak ją rozbroić. Jeśli wy nie potraficie – odejdźcie
— dodaje lektor.
Podczas oglądania tego filmu rząd zadłużył nas o kolejne niemal pół miliona złotych
— dodał Mateusz Morawiecki w swoim wpisie.
