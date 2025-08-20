„Uruchomiłabym tutaj absolutnie czujność, dlatego że mamy jeszcze jeden element tej układanki, mianowicie minister Żurek bardzo chciałby już się popisać jakąś sprawczością w oczach swojego pryncypała Donalda Tuska” - powiedziała doradca prezydenta RP Beata Kempa na antenie Telewizji wPolsce24, komentując próbę wtargnięcia do KRS przez urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości.
Urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Dominik Czeszkiewicz próbował nieudolnie wtargnąć do Krajowej Rady Sądownictwa.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Próba wtargnięcia do KRS. Pawełczyk-Woicka: „Nie tyleż absurdalne, co może być oceniane w kategoriach prawno-karnych”
Ukryta gra
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentowała doradca prezydenta RP Beata Kempa.
