Była posłanka Platformy Obywatelskiej i była szefowa Transparency International Polska przyznała w rozmowie z Wprost.pl, że jest niezadowolona z rządu Donalda Tuska. „Nie wystarczy deklarować, że się nie lubi PiS. Trzeba podejmować takie decyzje, które, nawet jeśli są bolesne dla danego polityka, muszą zapaść” - mówiła.
Julia Pitera w rozmowie z Wprost.pl została zapytana o to, czy jej zdaniem koalicja rządowa jest w stanie dotrwać do konstytucyjnego terminu wyborów.
Mało mnie obchodzi, kto w tym Sejmie chciałby zostać, a kto chce się wkręcić do kolejnej kadencji. Martwi mnie, że część ministrów jest tak zdeterminowana, by utrzymać pozycję, że mało ich obchodzi interes Polski. Nie wystarczy deklarować, że się nie lubi PiS. Trzeba podejmować takie decyzje, które, nawet jeśli są bolesne dla danego polityka, muszą zapaść
— powiedziała.
Aby pokazać ludziom, że państwo bardziej ich obchodzi niż własna przyszłość polityczna
— zaznaczyła dla Wprost.pl.
Nieudana rekonstrukcja
Była polityk negatywnie oceniła także niedawno dokonaną rekonstrukcję rządu Donalda Tuska.
Mam wrażenie, że to był taki ruch pozorowany, więc nie będę kryć rozczarowania. Odświeżenia resortów, które pamiętam z moich czasów, do czegoś prowadziły. Teraz widzę puzzle, które zawsze mają swoje miejsce w tej układance. Byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że jestem zadowolona z rządu. Dla wielu osób to jedyna okazja, by być w gabinecie Tuska, chcą to sobie wpisać do CV
—stwierdziła.
Tusk rozgrywa
Mimo wszystko Pitera zachwycała się sposobem dyscyplinowania koalicjantów przez Donalda Tuska.
Świetnie rozgrywa wszelkie spory między wszystkimi partiami. Tego mu nie można odmówić. Co do zarządzania – pieniądze są odblokowywane, programy są realizowane, ale informacja jest marna. O KPO nic nie wiemy, poza awanturami. To samo było ze spotkaniem z Donaldem Trumpem. Chciałabym, aby ktoś to ludziom wytłumaczył.
— powiedziała w rozmowie z Wprost.pl.
Najpierw Adam Szłapka z Cezarym Tomczykiem mówili, że będzie spotkanie, potem premier tę informację prostował. To wygląda niepoważnie
— dodała.
as/Wprost.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738168-pitera-uderza-w-rzad-malo-ich-obchodzi-interes-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.