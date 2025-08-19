Były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski w Kanale Zero ujawnił, że Amerykanie byli przygotowani na przylot polskiej delegacji do Waszyngtonu, aby uczestniczyć w spotkaniu pomiędzy europejskimi liderami, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Z moich amerykańskich źródeł wiem, że Secret Service było przygotowane w Waszyngtonie na przyjęcie także polskiej delegacji. Amerykanie zakładali, że Polacy przylecą, więc to nie była kwestia zaproszenia, to nie była kwestia jakichś nieporozumień
— wyjaśnił Sławomir Dębski.
Ostatecznie uważam, że to była podyktowana intuicją decyzja, samodzielna decyzja polskich władz. Akurat w tym spotkaniu nas być nie powinno
— dodał.
To była intuicja?
Więcej o tej sprawie Sławomir Dębski napisał w mediach społecznościowych.
Amerykańskie powiedzenie mówi: „Where there’s a will, there’s a way”. Gdyby spodziewano się w Warszawie, że obecność w Waszyngtonie przyniesie polityczne korzyści znaleziono by sposób aby się tam znaleźć. Nikt nie potrzebowałby żadnego dodatkowego zaproszenia
— powiedział.
Jednak - niezależnie od sporów politycznych, mimo braku konsultacji - polska intuicja głównym decydentom podpowiedziała dokładnie to samo - lepiej w tym nie uczestniczyć
— dodał.
Brak polskiej delegacji
Przypominamy, że prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz.
