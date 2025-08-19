„PiS złoży zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z zachowaniem szefa sejmowej komisji regulaminowej Jarosława Urbaniaka (KO) podczas lipcowego posiedzenia komisji, w tym ograniczaniem wolności wypowiedzi byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry” - poinformował poseł PiS Mariusz Gosek.
Na posiedzeniu 23 lipca, sejmowa komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się za wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed komisję śledczą ds. Pegasusa posła PiS i b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. Wniosek komisji śledczej trafił do marszałka Sejmu za pośrednictwem ówczesnego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w pierwszej połowie lipca.
Niesłuszne pozbawianie głosu
Według posła PiS Mariusza Goska, na posiedzeniu tym Ziobro był niesłusznie pozbawiany głosu przez przewodniczącego komisji Jarosława Urbaniaka. Ponadto - jak stwierdził Gosek - nie pozwalano mu zabierać głosu poza kolejnością, mimo przepisu zawartego w regulaminie komisji, która zezwala na to przesłuchiwanemu.
Proszę odwinąć sobie tę taśmę z Komisji Regulaminowej, jak zachowywał się pan poseł Urbaniak, jak ograniczał prawo
— wskazałposeł PiS.
W jego ocenie naruszone zostały też przepisy Konstytucji (art. 102-108), ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz regulamin Sejmu.
Nie zgadzamy się na to, żeby ograniczać prawo do obrony, bo z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na posiedzeniu w zakresie rozpoznania wniosku dotyczącego ministra Ziobry
— ocenił Gosek.
Poseł PiS, Andrzej Kosztowniak uznał z kolei, że podczas posiedzenia komisji naruszony został też - poza Konstytucją - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także regulamin Sejmu.
Przymusowe doprowadzenie
Niedługo po wspomnianym posiedzeniu komisji, Sejm zgodził się na zatrzymanie Ziobry i przymusowe doprowadzenie go na posiedzenie komisji śledczej. Za wnioskiem opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 197; nikt nie wstrzymał się od głosu.
Były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, wskazują, że sejmowa komisja śledcza działa nielegalnie z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., który orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji była niezgodna z konstytucją.
