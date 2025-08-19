Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia; dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii - napisał premier Donald Tusk na platformie X. W jego rzekomą „wolę współpracy” nie wierzą jednak internauci.
Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia
— napisał premier we wtorek na platformie X.
Pierwsze koty za płoty
— dodał Tusk.
Komentarze
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Od jutra weekend, ale może Pan to wyjaśnić? Rok temu premier Donald Tusk twierdził, że „to rząd odpowiada za polską politykę zagraniczną i ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje tych działań”. Teraz Pan przekonuje, że jednak prezydent RP. Który z Was mija się z prawdą?
— pytał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.
Widzę, że tu Pan próbuje tej samej metody, co kiedyś z Lechem Kaczyńskim - mianowicie głośno gada o współpracy, wbijając tego typu szpile, a po cichu robi co może, aby utrudniać działanie Prezydentowi. Roznica polega na tym, że to nie 2009 rok - dziś Pana „sprawczość” widoczna jest jak na dłoni, zaś parasol mediów już nie istnieje. Pan tonie, to widać - aż 55% Polaków ocenia Pana NEGATYWNIE, a TYLKO 23% pozytywnie - ta liczba będzie topnieć. Pana czas się kończy, wiec po co przedłużać? Dymisja to nadal dobre rozwiązanie
— podkreślił inicjator akcji „Stoimy dla CPK” Adam Czarnecki.
Kolejny dzisiejszy wpis pana premiera, po którym zasuwa mi się pytanie: co Pan usłyszał na dzisiejszym łączeniu?
— zapytał prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.
PDT tak właśnie szuka skutecznej taktyki na PKN. By wyjść na „tego dobrego”, ale jednocześnie nie na miękiszona. Ciekawa to będzie batalia
— zauważył dziennikarz Buisness Insider Polska Grzegorz Kowalczyk.
Tylko czemu Pana lub Sikorskiego nie było w Białym Domu - to wy należycie do Koalicji chętnych
— wskazał znany komentator internetowy „Koneser Unii Europejskiej”.
as/X/PAP
