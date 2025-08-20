„W tym tygodniu skontrolowanych zostanie pierwsze 16 projektów ze wsparcia na dywersyfikację działalności branży HoReCa z KPO, uznanych za wątpliwe” - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do listy podmiotów, które mają być skontrolowane dotarł poseł PiS Janusz Cieszyński. „Nie ma na niej firmy powiązanej z posłem PO A. Łąckim, firmy powiązanej z senatorem PO B. Godylą, firmy powiązanej z radnym PO z Koszalina” - zauważył w mediach społecznościowych były minister cyfryzacji.
Chodzi o aferę związaną z wypłatami w ramach KPO dla przedsiębiorstw z sektora HoReCa, które miały zrekompensować straty poniesione na skutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów, które opierały się na opublikowanych na stronach MFiPR danych, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, ekspresy do kawy czy kursy gry w brydża. W związku o aferą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała w ubiegłym tygodniu wstrzymanie wypłat, dodając, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).
Jeśli chodzi o program HoReCa: trwają kontrolę u wszystkich 5 operatorów, zakończą się we wrześniu. Pierwsze 16 projektów, które zostało uznane za wątpliwe, zostaną skontrolowane na miejscu w tym tygodniu, kolejne w następnym tygodniu. Niezależnie trwa kontrola pod kątem sprawdzenia potencjalnych konfliktów interesów
— poinformowała na portalu X szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
A gdzie firmy powiązane z politykami Platformy Obywatelskiej?
W ubiegły czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podkreśliła, że program (wparcia dla HoReCa) jest kontynuowany.
PARP dokłada wszelkich starań, aby kontrole były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców, a jednocześnie, aby wszystkie nieprawidłowości zostały skutecznie zidentyfikowane i rozliczone
— zapewnili przedstawiciele Agencji w komunikacie. Dodali, że wstrzymane płatności będą sukcesywnie odblokowywane po weryfikacji prawidłowości oceny danego projektu.
Agencja dodała, że będzie ustalała m.in., czy zakupione maszyny lub urządzenia znalazły się w faktycznej ofercie handlowej przedsiębiorcy. Umowa - jak wskazała Agencja - może zostać rozwiązana w przypadku naruszenia jej postanowień lub stwierdzenia nieprawidłowości.
Poseł PiS Janusz Cieszyński dotarł do listy firm, które mają być skontrolowane i stwierdził, że nie ma na niej przedsiębiorstw powiązanych z politykami Platformy Obywatelskiej, o których informowały media.
Jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce zamieść pod dywan aferę KPO.
Dotarłem do listy firm wskazanych przez MFIPR do skontrolowania w ramach naboru HoReCa.
Nie ma na niej:
— firmy powiązanej z posłem PO A. Łąckim
— firmy powiązanej z senatorem PO B. Godylą
— firmy powiązanej z radnym PO z Koszalina
Pomimo że internauci (zwani przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz „aferzystami”) wykryli dziesiątki podejrzanych dotacji, ministerstwo dopatrzyło się nieprawidłowości zaledwie w… siedemnastu.
Link do dokumentów w kolejnym poście
— czytamy we wpisie na X posła Janusza Cieszynskiego z PiS.
