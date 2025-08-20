Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała kontrole 12 firm z branży HoReCa. Cieszyński: Na liście nie ma firm powiązanych z politykami PO

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Marcin Obara
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Marcin Obara

W tym tygodniu skontrolowanych zostanie pierwsze 16 projektów ze wsparcia na dywersyfikację działalności branży HoReCa z KPO, uznanych za wątpliwe” - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do listy podmiotów, które mają być skontrolowane dotarł poseł PiS Janusz Cieszyński. „Nie ma na niej firmy powiązanej z posłem PO A. Łąckim, firmy powiązanej z senatorem PO B. Godylą, firmy powiązanej z radnym PO z Koszalina” - zauważył w mediach społecznościowych były minister cyfryzacji.

CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Puda: To nie rząd PiS przygotował zastosowane w KPO kryteria. Tusk jest w dużym błędzie i to, co mówi, to kłamstwo

Chodzi o aferę związaną z wypłatami w ramach KPO dla przedsiębiorstw z sektora HoReCa, które miały zrekompensować straty poniesione na skutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów, które opierały się na opublikowanych na stronach MFiPR danych, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, ekspresy do kawy czy kursy gry w brydża. W związku o aferą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała w ubiegłym tygodniu wstrzymanie wypłat, dodając, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).

Jeśli chodzi o program HoReCa: trwają kontrolę u wszystkich 5 operatorów, zakończą się we wrześniu. Pierwsze 16 projektów, które zostało uznane za wątpliwe, zostaną skontrolowane na miejscu w tym tygodniu, kolejne w następnym tygodniu. Niezależnie trwa kontrola pod kątem sprawdzenia potencjalnych konfliktów interesów

— poinformowała na portalu X szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

A gdzie firmy powiązane z politykami Platformy Obywatelskiej?

W ubiegły czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podkreśliła, że program (wparcia dla HoReCa) jest kontynuowany.

PARP dokłada wszelkich starań, aby kontrole były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców, a jednocześnie, aby wszystkie nieprawidłowości zostały skutecznie zidentyfikowane i rozliczone

— zapewnili przedstawiciele Agencji w komunikacie. Dodali, że wstrzymane płatności będą sukcesywnie odblokowywane po weryfikacji prawidłowości oceny danego projektu.

Agencja dodała, że będzie ustalała m.in., czy zakupione maszyny lub urządzenia znalazły się w faktycznej ofercie handlowej przedsiębiorcy. Umowa - jak wskazała Agencja - może zostać rozwiązana w przypadku naruszenia jej postanowień lub stwierdzenia nieprawidłowości.

Poseł PiS Janusz Cieszyński dotarł do listy firm, które mają być skontrolowane i stwierdził, że nie ma na niej przedsiębiorstw powiązanych z politykami Platformy Obywatelskiej, o których informowały media.

Jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce zamieść pod dywan aferę KPO.

Dotarłem do listy firm wskazanych przez MFIPR do skontrolowania w ramach naboru HoReCa.

Nie ma na niej:

— firmy powiązanej z posłem PO A. Łąckim

— firmy powiązanej z senatorem PO B. Godylą

— firmy powiązanej z radnym PO z Koszalina

Pomimo że internauci (zwani przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz „aferzystami”) wykryli dziesiątki podejrzanych dotacji, ministerstwo dopatrzyło się nieprawidłowości zaledwie w… siedemnastu.

Link do dokumentów w kolejnym poście

— czytamy we wpisie na X posła Janusza Cieszynskiego z PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

— TYLKO U NAS. Dr Wróbel: Nasz szpital nie otrzymał KPO na zakup ultrasonografu. Muszę powiedzieć, że się we mnie zagotowało

— TYLKO U NAS. Łącki tłumaczy się z afery KPO. Oskarżenia wobec jego żony nazywa „kłamstwami i bzdurami”: „Populistyczne gadanie”

koal/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych