Mecenas Roman Giertych, mimo iż od zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego minęły już prawie dwa tygodnie, nadal nie uznaje wyboru ponad 10,5 mln Polaków. W ocenie Giertycha, to z winy nowego prezydenta (którego określił jako „domniemanego”) Polska została „wyrzucona z formatu najważniejszych rozmów”. „Panie Nawrocki, a może już przestałby Pan się puszyć i opuścił urząd, który zajął?” - pyta prawnik skompromitowany krucjatą na rzecz ponownego przeliczenia głosów.
Jeszcze w zeszłym tygodniu ze strony polityków i zwolenników obecnego rządu słyszeliśmy, że politykę, także tę zagraniczną, kreuje Rada Ministrów. No, chyba że chodzi o fakt, iż Polska nie miała swojego reprezentanta podczas wczorajszych rozmów w Białym Domu. Wówczas jest to wina prezydenta Karola Nawrockiego.
Giertych: Domniemany Prezydent Karol Nawrocki
Takie właśnie zdanie na temat wczorajszego spotkania w Białym Domu ma mecenas Roman Giertych. Co więcej, poseł KO, mimo że jego krucjata na rzecz ponownego przeliczenia głosów zakończyła się fiaskiem, zdaje się nadal podawać w wątpliwość fakt, że zaprzysiężony 6 sierpnia Karol Nawrocki jest prezydentem RP.
Początek działalności DPKN (Domniemanego Prezydenta Karola Nawrockiego) to wyrzucenie Polski z formatu najważniejszych światowych rozmów oraz potężny kopniak od Trumpa. Totalna kompromitacja. Panie Nawrocki, a może już przestałby Pan się puszyć i opuścił urząd, który zajął?
— napisał na platformie X.
Przeraża, że takie rzeczy pisze prawnik i poseł na Sejm RP. Chyba że mecenas Giertych po prostu pozazdrościł Mariuszowi Maxowi Kolonce, który 4 lipca 2020 ogłosił się prezydentem RP (co prawda tylko tymczasowym, ale to oznaczałoby przecież, że stanowisko samowańczego prezydenta jest wolne i czeka na Giertycha)?
jj/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738154-giertych-znow-swoje-domniemany-prezydent-nawrocki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.