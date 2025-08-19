„Ryzyko wykonania tego budżetu gwałtownie rośnie, a wraz ze wzrostem ryzyka rosną również koszty obsługi długu” - powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych były premier Matusz Morawiecki. W jego ocenie minister Andrzej Domański źle zaplanował wydatki i dochody budżetu, dlatego konieczna wydaje się być jego nowelizacja. Podkreślił, że media nie bez przyczyny informują nieoficjalnie o szykowanych poważnych cięciach w poszczególnych ministerstwach.
Dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. To wzrost deficytu rok do roku o 90 proc.
Czy grozi nam nowelizacja budżetu za którą zapłacimy wszyscy?
— pyta w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki
Okazuje się, że minister finansów tak źle zaplanował dochody i wydatki budżetu państwa, że najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku potrzebna będzie nowelizacja ustawy budżetowej. Kilkudziesięciomiliowa różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami, a tymi, które faktycznie zostały zrealizowane, mówi jedno, ryzyko wykonania tego budżetu gwałtownie rośnie, a wraz ze wzrostem ryzyka rosną również koszty obsługi długu
— powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki z PiS.
Wszyscy za to zapłacimy
We wczorajszym wpisie Morawiecki alarmował, że po przejęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska, problem wyłudzania VAT znów powrócił. To powoduje rozrastanie się luki vatowskiej. To zwiększające się zadłużenie państwa trzeba będzie uregulować.
I za to zapłacimy niestety wszyscy. To gorzej niż głupota, to błąd. I jeszcze jedno pytanie. Czy tak jak donoszą media, rzeczywiście czeka nas po 20 proc. albo więcej cięcia w poszczególnych resortach?
— podkreślił były premier RP.
koal/X
