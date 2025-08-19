Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił na antenie TOK FM, że prezydent Karol Nawrocki nieodpowiednio prowadził rozmowę z Donaldem Trumpem podczas niedawnej wideokonferencji. „Wbrew wyobrażeniom, Pan Jacek Czaputowicz, nie uczestniczył w żadnej z rozmów telefonicznych prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz liderami europejskimi. Zapewniam Państwa, że atmosfera rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem była bardzo dobra” - napisał na X rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Czaputowicz ocenił, choć nie za bardzo wiadomo skąd ma takie źródła, że prezydent Karol Nawrocki nie przekonał Donalda Trumpa do swych racji podczas ostatniej wideokonferencji między przywódcami.
Karol Nawrocki zwracał uwagę Donaldowi Trumpowi, żeby ostro rozmawiał z Putinem, że on będzie oszukiwał. Mówił o Bitwie Warszawskiej w taki sposób, przypominał Trumpowi wbrew własnej intencji, jak to Polska pokonała bolszewików. Innymi słowy: nawoływał do czegoś. A prezydent USA oczekiwałby raczej próby znalezienia kompromisu i rozmowy
— powiedział Jacek Czaputowicz w TOK FM.
Według niego „coś się musiało wydarzyć” w czasie wideokonferencji Nawrockiego z Trumpem i ocenił, że treści, które się w niej pojawiły miały nie trafiać w oczekiwania prezydenta USA.
Nie przysłuchiwałem się wystąpieniu Karola Nawrockiego, ale z tych relacji prasowych z jego otoczenia (…) wynika, że ta jego wypowiedź mogła nie trafiać w to, czego oczekuje Donald Trump
— przekonywał.
Czaputowicza nie było
Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz odniósł się do wypowiedzi byłego szefa MSZ i zaznaczył, że Jacek Czaputowicz nie był obecny podczas rozmowy obu prezydentów.
Wbrew wyobrażeniom, Pan Jacek Czaputowicz, nie uczestniczył w żadnej z rozmów telefonicznych prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz liderami europejskimi. Zapewniam Państwa, że atmosfera rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem była bardzo dobra. 3 września planowana jest wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu
— napisał na X Rafał Leśkiewicz.
