Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony narodowej ocenił, że gen. Jarosław Stróżyk, szef SKW, powinien zostać zdymisjonowany. „Ten człowiek zamiast zająć się osłoną kontrwywiadowczą polskiego wojska, zajmuje się polityką w wydaniu Donalda Tuska. On powinien odejść, natychmiast”- ocenił polityk opozycji, podkreślając, że Stróżyk bierze udział w ataku na szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Błaszczak powiedział na konferencji prasowej, że sprawy bezpieczeństwa „powinny być wyjęte poza nawias” sporów politycznych, ale tak się nie dzieje, ponieważ szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz jest obiektem „ataku”, a „źródłem tego konfliktu” jest szef SKW. Gen. Jarosław Stróżyk kierował do niedawna skompromitowaną neo-komisją ds. wpływów rosyjskich
Żeby ten konflikt rozwiązać, żeby on nie eskalował, trzeba zrobić jedno oczywiste posunięcie, zdymisjonować Jarosława Stróżyka
— powiedział Błaszczak.
Dodał, że powinien to zrobić premier Donald Tusk na wniosek wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Według Błaszczaka, rządzący mszczą się za to, że prezydentem nie został Rafał Trzaskowski tylko Karol Nawrocki, który - jak mówił polityk PiS - „jest aktywny, dopomina się tego, żeby sprawy polskie były realizowane”.
Przejawem tej zemsty jest atak na szefa BBN przygotowywany pewnie gdzieś tam w zaciszu gabinetów Donalda Tuska, ale wykonywany przez Jarosława Stróżyka. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten człowiek odpowiada za atak, ten człowiek zamiast zająć się osłoną kontrwywiadowczą polskiego wojska, zajmuje się polityką w wydaniu Donalda Tuska. On powinien odejść, natychmiast
— powiedział szef klubu PiS.
Błaszczak stwierdził, że jeśli ministrowi obrony „zależy na dobrej współpracy z ośrodkiem prezydenckim, z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego”, to powinien złożyć wniosek o odwołanie Stróżyka, a premier powinien ten wniosek przyjąć jeśli - jak dodał - „naprawdę zależy mu na bezpieczeństwie kraju”.
Śliwka: Rząd chce wyłączyć BBN z procesu decyzyjnego
Poseł PiS Andrzej Śliwka powiedział, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego „mówi wprost”, że decyzja o odebraniu Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych podjęta przez szefa SKW, podtrzymana przez premiera Donalda Tuska, „jest uchylona, jest niezgodna z obowiązującymi przepisami” i szef BBN z punktu widzenia prawa ma poświadczenie bezpieczeństwa.
W trudnej sytuacji geopolitycznej […] rządzący, zamiast szukać pola do współpracy, wypowiadają wojny Pałacowi Prezydenckiemu, i te słowa mówiące o woli współpracy tak naprawdę w zderzeniu z rzeczywistością nie mają nic wspólnego
— powiedział Śliwka.
Ocenił, że celem rządzących jest wyłączenie BBN z procesu decyzyjnego dotyczącego architektury bezpieczeństwa.
Zgodnie z przepisami, szefa SKW powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra obrony i po zasięgnięciu opinii prezydenta oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
