Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia na godz. 9 - poinformował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że wśród tematów posiedzenia Rady będzie m.in. stan finansów publicznych, budowa CPK i ochrona rolnictwa.
Prezydent Karol Nawrocki działając na podstawie art. 141 ust. 1 Konstytucji podpisał dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na dzień 27 sierpnia 2025 r. na godz. 9
— napisał Bogucki na X. Dodał, że postanowienie przekazał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Obrady Rady Gabinetowej
Szef KPRP zaznaczył, że przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie m.in. stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych; postępów i planów rządu dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych.
Ponadto - poinformował - omówione mają być kwestie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.
Zapowiedź prezydenta Nawrockiego
Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - zapowiedział Karol Nawrocki w orędziu po objęciu urzędu. O tym, że posiedzenie Rady Gabinetowej zostanie zwołane na 27 sierpnia poinformował w ubiegły czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadając, że będzie ono dotyczyć stanu finansów publicznych, kwestii ustrojowych i rozwojowych.
