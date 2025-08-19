„Autorem planu pozbawienia Polski miejsca przy najważniejszym stole negocjacyjnym jest Sławomir Cenckiewicz - prawa ręka A. Macierewicza” - obwieścił na platformie X mecenas Roman Giertych. Zdaniem posła KO, obecny szef BBN wraz z byłym ministrem obrony narodowej „poszczuli na Tuska, aby Polska nie przeszkadzała w realizacji planu Putina”. Profesor Cenckiewicz odpowiedział adwokatowi… jego własnymi słowami.
Mecenas Roman Giertych w ostatnich latach chętnie miota oskarżenia pod adresem PiS. Należy do nich m.in. przypisywanie największej sile opozycyjnej w Polsce rzekomego sprzyjania Rosji.
Giertych o Putinie, Cenckiewicz wyciąga… „Kontrrewolucję młodych”
Poseł KO w sposób następujący skomentował fakt, że podczas spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami krajów tzw. koalicji chętnych:
Autorem planu pozbawienia Polski miejsca przy najważniejszym stole negocjacyjnym jest Sławomir Cenckiewicz - prawa ręka A. Macierewicza. Poszczuli na Tuska, aby Polska nie przeszkadzała w realizacji planu Putina. Nikt nigdy dla Rosji nie zrobił więcej niż tych dwóch
— napisał na platformie X.
„Wywołany do tablicy” szef BBN zacytował mecenasowi słowa, z których chyba raczej nie jest dziś dumny.
„Powie ktoś, że przyjęcie koncepcji sojuszu z Rosją godzi w suwerenność Polski i naszą odrębność cywilizacyjną. Uważam, że tak nie jest. Sojusz rosyjsko-polski ma tę ogromną zaletę, że byłby korzystny dla obydwu stron. Polska uzyskała by w ten sposób bezpieczeństwo militarne, łatwy dostęp do wszystkich surowców, olbrzymi rynek zbytu, możliwości ekspansji ekonomicznej w oparciu o Rosję na kraje azjatyckie. Rosja natomiast uzyskałaby tak bardzo jej potrzebnego sojusznika w Europie” - Roman Giertych, Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, s. 93
— napisał prof. Sławomir Cenckiewicz.
