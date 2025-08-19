Tusk po telekonferencji z krajami "koalicji chętnych". "Potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją"

Donald Tusk, szef polskiego rządu, po telekonferencji krajów tzw. koalicji chętnych, poinformował na platformie X, że przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich bardzo realistycznie ocenili efekty spotkania na Alasce oraz potwierdzili potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją.

Dziś ok. południa Tusk wziął udział w telekonferencji tzw. koalicji chętnych, czyli grupy ponad 30 krajów, które chcą wspierać Ukrainę. Tematem był m.in. wynik poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie. Następnie zaplanowano rozmowy Rady Europejskiej, również z udziałem szefa polskiego rządu.

Potwierdziliśmy chęć dalszego wsparcia Ukrainy”

Premier podkreślił we wpisie na X, że przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich, które wchodzą w skład „koalicji chętnych” ocenili bardzo realistycznie efekty piątkowego spotkania na Alasce prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją

— zaznaczył Tusk, wskazując, że jest to „dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej”.

W poniedziałek prezydent USA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi.

aja/PAP

