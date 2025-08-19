TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Poseł Sójka o represjach Tuska. "Władza, która próbuje zamknąć ROG i Bąkiewicza popełnia bardzo duży błąd"

Sprawdź Robert Bąkiewicz i Donald Tusk / autor: PAP-Lech Muszyński/Fratria
Robert Bąkiewicz i Donald Tusk / autor: PAP-Lech Muszyński/Fratria

Poseł PiS Katarzyna Sójka była gościem programu „Raport” na antenie Telewizji wPolsce24. Tematem rozmowy był wyrok dla lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, za rzekome znieważenie funkcjonariusza Straży Granicznej. „Myślę, że władza i prokuratura się bardzo myli. Oni nie potrafią oszacować ilu Polaków jest w ROG, który działa w interesie państwa. Ten wyrok z kilometrowym zakazem zbliżania się do granicy, to jest absurd. Działania Bąkiewicza były słuszne, a prawo dziś jest wykorzystywane, jako narzędzie walki politycznej, a nie powinno” - powiedziała.

Tusk represjonuje Bąkiewicza i ROG

Poseł Sójka została zapytana czy represje na Bąkiewicza spowodują, że ludzie będą odchodzić z Ruchu Obrony Granic.

Myślę, że władza i prokuratura się bardzo myli. Oni nie potrafią oszacować…

