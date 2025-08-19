Poseł PiS Katarzyna Sójka była gościem programu „Raport” na antenie Telewizji wPolsce24. Tematem rozmowy był wyrok dla lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, za rzekome znieważenie funkcjonariusza Straży Granicznej. „Myślę, że władza i prokuratura się bardzo myli. Oni nie potrafią oszacować ilu Polaków jest w ROG, który działa w interesie państwa. Ten wyrok z kilometrowym zakazem zbliżania się do granicy, to jest absurd. Działania Bąkiewicza były słuszne, a prawo dziś jest wykorzystywane, jako narzędzie walki politycznej, a nie powinno” - powiedziała.
Tusk represjonuje Bąkiewicza i ROG
Poseł Sójka została zapytana czy represje na Bąkiewicza spowodują, że ludzie będą odchodzić z Ruchu Obrony Granic.
Myślę, że władza i prokuratura się bardzo myli. Oni nie potrafią oszacować…
