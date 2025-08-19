Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła badanie poparcia dla rządu Donalda Tuska. Co się okazało? Gabinet Tuska zanotował najniższy w historii badań tej pracowni poziom poparcia. „Historycznie to najgorsze notowania rządu Donalda Tuska w historii badań OGB. 55 negatywnych ocen to najwyżej w historii. 23 pozytywnych ocen to najniżej w historii” - powiedział prezes OGB Łuksza Pawłowski.
W bieżącym miesiącu rząd Donalda Tuska źle ocenia 55,6 proc. Polaków, co stanowi wynik o 5,2 pkt. proc. wyższy niż w miesiącu ubiegłym. Dobrą opinię o jego pracach wyraża zaledwie 23,5 proc. ankietowanych i tu zauważalny jest spadek o 2,5 pkt. proc.
Widać też wyraźną tendencję w spadku zaufania do gabinetu Tuska, gdyż od maja 2025 r., kiedy rząd miał 33 proc. poparcia społecznego, utracił on aż 10 pkt. proc. do bieżącego miesiąca.
Interesująco wyglądają oceny rządu, jeśli patrzeć na nie przez pryzmat konkretnych elektoratów. Nawet wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej nie ma wielkiego entuzjazmu, gdyż dobrze rząd ocenia jedynie 65 proc. respondentów. Cała reszta sceny politycznej wyraża poparcie mniejsze niż 50 proc. Wyborcy koalicyjnego PSL tylko w 33 proc. oceniają obecny rząd jako dobry, w elektoracie Lewicy i Polski 2050 wynik jest jeszcze gorszy - to odpowiednio 28 proc. i 24 proc.
Bez niespodzianek wyniki kształtują się w elektoracie opozycji. 2 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji dobrze ocenia gabinet Tuska, zaś tylko 1 proc. wyborców PiS ma do niego zaufanie.
Najgorszy wynik w historii
Prezes OGB Łukasz Pawłowski analizował wyniki w mediach społecznościowych i podkreślił, że rząd Tuska zanotował najgorsze oceny w całej historii badań Ośrodka.
Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? W sierpniu Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła to w badaniu. Pytaliśmy też o to w lipcu, więc sprawdzimy jak zmieniło się poparcie w ostatnich miesiącach. Dobrze w sierpniu rząd Donalda Tuska ocenia 23,5 pkt. procentowego. Źle ocenia 55,6 pkt. proc. To o tyle istotne, że w porównaniu z badaniem z lipca spadł odsetek pozytywnych ocen o 2,5 pkt. procentowego i wzrósł odsetek oceniający negatywnie rząd Tuska o ponad 5 punktów procentowych. Co istotne, realizowaliśmy to badanie już w trakcie afery KPO, kiedy wybuchła ona właśnie w sierpniu. Mamy okres wakacyjny, ale na te zmiany są bardzo znaczące
— zaprezentował na platformie X Łukasz Pawłowski.
Historycznie to najgorsze notowania rządu Donalda Tuska w historii badań OGB. 55 negatywnych ocen to najwyżej w historii. 23 pozytywnych ocen to najniżej w historii, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska. W kwietniu 2024 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, mniej więcej pół roku po rządach Donalda Tuska, rząd Donalda Tuska był na minus 4. O cztery punkty procentowe było więcej ocen negatywnych niż pozytywnych
— wskazywał.
Jak wygląda to w sierpniu? 55 do 23 znaczy, że jest o minus 33 punkty procentowe, a więc przewaga negatywnych ocen niż tych ocen pozytywnych. Mamy tu niecałe półtora roku różnicy pomiędzy tymi dwoma badaniami. Ocena dla rządu Tuska jest historycznie najgorsza, to jeszcze ta skala, ta różnica pomiędzy negatywnymi a pozytywnymi ocenami jest dzisiaj historyczna i wynosi minus 33
— podkreślił prezes OGB.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Sprawdziliśmy jak oceniają rząd na Tuska poszczególne elektoraty partyjne. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską 65 proc. wyborców KO ocenia rząd Donalda Tuska dobrze. Tylko 1/3 wyborców PSL, jeszcze mniej wyborców Lewicy i tylko 1/4 wyborców Polski 2050. To są wszystko partie, które tworzą rząd Donalda Tuska i tylko w Koalicji Obywatelskiej poparcie tego rządu jest powyżej połowy. Mamy też partie opozycyjne. Tutaj poparcie dla rządu wśród partii Brauna, Konfederacji czy PiS jest oczywiście iluzoryczne, ale najważniejsza jest kwestia współkoalicjantów. Dwóch z tych koalicjantów w naszym sondażu nie weszłoby dzisiaj do Sejmu. Tylko 1/3 i 1/4 wyborców tych partii dobrze ocenia rząd Donalda Tuska
— podsumował Łukasz Pawłowski.
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738118-fatalne-wiesci-dla-rzadu-najgorsze-notowania-w-historii
