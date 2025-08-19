Dlaczego w Białym Domu zabrakło wczoraj przedstawicieli Polski? Ciekawa opinia Kukiza! "Polski, a nie brukselski punkt widzenia"

Wielkie larum, że Trump nie zaprosił przedstawicieli Polski do Białego Domu. A po co mu Tusk, który i tak zrobi to, co mu Pani von der Leyen każe? Dlaczego Nawrockiego nie było? Bo spotka się z nim 3 września” - napisał na platformie X Paweł Kukiz.

W ostatnich dniach nie milkły dyskusje wokół nieobecności przedstawicieli Polski w Waszyngtonie na spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyre, Zełenskim oraz grupą europejskich liderów.

Polski, a nie brukselski punkt widzenia”

Czy chodzi jedynie o to, że mowa o państwach gotowych do ewentualnego wysłania swoich wojsk na Ukrainę w ramach misji pokojowej? Ciekawą opinię przedstawił poseł Paweł Kukiz.

Wielkie larum, że Trump nie zaprosił przedstawicieli Polski do Białego Domu. A po co mu Tusk, który i tak zrobi to, co mu Pani von der Leyen każe? Dlaczego Nawrockiego nie było? Bo spotka się z nim 3 września a rozmowa w cztery oczy będzie znacznie lepszą okazją, by bez kurtuazji wynikającej z obecności Zełenskiego i innych przedstawić polski (a nie brukselski) punkt widzenia na sytuację

— napisał na X.

