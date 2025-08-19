„Wielkie larum, że Trump nie zaprosił przedstawicieli Polski do Białego Domu. A po co mu Tusk, który i tak zrobi to, co mu Pani von der Leyen każe? Dlaczego Nawrockiego nie było? Bo spotka się z nim 3 września” - napisał na platformie X Paweł Kukiz.
W ostatnich dniach nie milkły dyskusje wokół nieobecności przedstawicieli Polski w Waszyngtonie na spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyre, Zełenskim oraz grupą europejskich liderów.
„Polski, a nie brukselski punkt widzenia”
Czy chodzi jedynie o to, że mowa o państwach gotowych do ewentualnego wysłania swoich wojsk na Ukrainę w ramach misji pokojowej? Ciekawą opinię przedstawił poseł Paweł Kukiz.
Wielkie larum, że Trump nie zaprosił przedstawicieli Polski do Białego Domu. A po co mu Tusk, który i tak zrobi to, co mu Pani von der Leyen każe? Dlaczego Nawrockiego nie było? Bo spotka się z nim 3 września a rozmowa w cztery oczy będzie znacznie lepszą okazją, by bez kurtuazji wynikającej z obecności Zełenskiego i innych przedstawić polski (a nie brukselski) punkt widzenia na sytuację
— napisał na X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738113-kukiz-o-wizycie-przywodcow-u-trumpa-a-po-co-mu-tusk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.