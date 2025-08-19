Czternasta emerytura trafi do zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu, jednak niektórzy seniorzy mogą się jej spodziewać już pod koniec sierpnia - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1878,91 zł brutto. ZUS odliczy od czternastki składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), otrzyma 1558,81 zł na rękę.
ZUS wypłaci dodatkowe świadczenie z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnych wniosków. Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie z kilkoma ustalonymi terminami wypłat.
Jednym z nich jest pierwszy dzień miesiąca. ZUS zaznaczył, że emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną dodatkowe świadczenie odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków trafią jeszcze w sierpniu.
Pełna czternastka
W tym roku pełna czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto – tyle, co obecna minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto.
Zakład wyjaśnił, że osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto.
ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Nie otrzymają jej więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.
Odliczenia od składki zdrowotnej
ZUS odliczy od czternastki składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), otrzyma 1558,81 zł na rękę.
Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Przy ustaleniu wysokości świadczenia osobie, która pobiera rentę wdowią, ZUS przyjmie sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa organy emerytalne/rentowe lub przez kilka organów.
CZYTAJ TEŻ:
— ZUS wysyła wezwania z żądaniem zwrotu 13. emerytury. Kto je otrzymuje i komu „trzynastka” się nie na należy?
— Ile wynosi proponowane przez rząd minimalne wynagrodzenie w 2026 r.? Jest również propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
— Prezes TK upomina prezesa ZUS ws. wyrównania i waloryzacji świadczeń dla ok 200 tys. emerytów. Chodzi o odszkodowania rzędu 64 tys. zł
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738110-wiemy-kiedy-pierwsze-czternastki-ile-wyniosa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.