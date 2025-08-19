TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Chorosińska apeluje do Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. "Myślę, że ludzie są już zmęczeni tymi kłótniami. Czas na nowe otwarcie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Poseł PiS Dominika Chorosińska / autor: Telewizja wPolsce24/screen
Poseł PiS Dominika Chorosińska / autor: Telewizja wPolsce24/screen

Poseł PiS Dominika Chorosińska była gościem „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Zwróciła się do marszałka Szymona Hołowni i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Apelujemy zarówno do marszałka Hołowni jak i do pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Aby mieli Polskę w sercu i otworzyli na zupełnie nową koalicję. Musimy umieć ze sobą rozmawiać, wprowadzić pewien rodzaj kultury politycznej. Myślę, że ludzie są już zmęczeni tymi kłótniami, obelgami, językiem. Może czas na nowe otwarcie ” - powiedziała.

Rozmowy pokojowe w wojnie Ukrainy z Rosją

Poseł Chorosińska została zapytana o czy wierzy, że w najbliższym czasie uda się osiągnąć porozumienie pokojowe pomiędzy Ukraina a Rosją.

Myślę, że wszyscy bardzo by sobie tego życzyli, ale czy tak się stanie zobaczymy. W interesie całego…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych