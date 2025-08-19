Poseł PiS Dominika Chorosińska była gościem „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Zwróciła się do marszałka Szymona Hołowni i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Apelujemy zarówno do marszałka Hołowni jak i do pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Aby mieli Polskę w sercu i otworzyli na zupełnie nową koalicję. Musimy umieć ze sobą rozmawiać, wprowadzić pewien rodzaj kultury politycznej. Myślę, że ludzie są już zmęczeni tymi kłótniami, obelgami, językiem. Może czas na nowe otwarcie ” - powiedziała.
Rozmowy pokojowe w wojnie Ukrainy z Rosją
Poseł Chorosińska została zapytana o czy wierzy, że w najbliższym czasie uda się osiągnąć porozumienie pokojowe pomiędzy Ukraina a Rosją.
Myślę, że wszyscy bardzo by sobie tego życzyli, ale czy tak się stanie zobaczymy. W interesie całego…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738107-chorosinska-do-holowni-i-kamysza-miejcie-polske-w-sercu