Poseł PiS Andrzej Kryj był gościem programu „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Odniósł się do braku polskiego przedstawiciela na spotkaniu Zełenskiego i liderów UE z Trumpem. „Premier Tusk jest ogrywany za każdym razem, gdy coś ważnego się dzieje. To pokazuje jego pozycję w UE. To jest smutne, ponieważ jest to premier Polski. Jestem wobec niego bardzo krytyczny i jest fatalnym premierem, ale powinien reprezentować Polskę. To jak jest traktowany, pokazuje jak traktowana jest Polska” - powiedział.

Rozmowy Trumpa i Zełenskiego w Waszyngtonie

Poseł Kryj został zapytany o spotkanie w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem, na które udali się Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy. O czym, jego zdaniem, świadczy brak polskiej delegacji?

To może świadczyć o kilku kwestiach.…

