„To jest kolejne działanie obecnej ekipy rządzącej, żeby ludzie, którzy chcą bronić naszej zachodniej granicy przed wpychaniem nam przez Niemców nielegalnych migrantów, mieli związane ręce, mieli uniemożliwione dbanie o to, żeby nasza granica była bezpieczna. To jest bardzo niepokojące” - wskazał poseł PiS Andrzej Śliwka na antenie telewizji wPolscce24, komentując sprawę postawienia zarzutu Robertowi Bąkiewiczowi, liderowi Ruchu Obrony Granic.
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej, mimo iż ani jemu samemu, ani obrońcy nie przedstawiono materiału dowodowego. W ramach środków zapobiegawczych Bąkiewicz ma dwa razy w tygodniu stawiać się na komisariacie policji w okolicy swojego zamieszkania oraz… ma zakaz zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych na odległość 1 kilometra. …
