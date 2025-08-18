Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński świętuje sprawę postawienia zarzutów liderowi Ruchu Obrony Granic Robertowi Bąkiewiczowi. „Agresywni prowokatorzy, którzy uwłaczają godności ludzi strzegących granic RP, nie będą bezkarni” - wskazał. Problem polega jednak na tym, że zarzuty stawiane liderowi ROG są absurdalne. Szkoda, że politycy PO nie byli tak konsekwentni wobec ludzi, którzy naprawdę uwłaczali godności strażników jak na przykład Władysław Frasyniuk, czy Barbara Kurdej-Szatan.
Przypominamy, że lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej, mimo iż ani jemu samemu, ani obrońcy nie przedstawiono materiału dowodowego.
Triumf Kierwińskiego
Radości z takiego obrotu spraw nie krył w mediach społecznościowych szef MSWiA Robert Kierwiński.
R. Bąkiewicz usłyszał prokuratorski zarzut znieważenia funkcjonariuszy SG i ŻW. Agresywni prowokatorzy, którzy uwłaczają godności ludzi strzegących granic RP, nie będą bezkarni. To obiecywaliśmy z min. Żurkiem
— wskazał.
A co z Frasyniukiem i Kurdej-Szatan?
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował były poseł PiS Przemysław Czarnecki.
Jedyne co uwłacza godności osób strzegących polskich granic są ich nieudolni zwierzchnicy, wysługujący się kreaturom pokroju Holland, Frasyniuka, Kurdej-Szatan, czy też Ochojskiej
— zauważył.
Głos zabrał także były poznański radny Tomasz Lipiński.
Następny będzie Frasyniuk? Czy Kurdej-Szatan?
— zapytał.
