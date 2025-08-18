„Sędzia, można powiedzieć, rozjechał prokuraturę. Nie był przesłuchany żaden świadek. Sędzia stwierdził, że nie było tak naprawdę żadnego przestępstwa, znamion przestępstwa. Umorzył postępowanie i stwierdził, że jestem niewinny, bo zarzuty, które postawiła mi prokuratura bodnarowska, były tak naprawdę absurdalnymi zarzutami” - powiedział Alvin Gajadhur w rozmowie z Magdaleną Ogórek na antenie Telewizji wPolsce24, komentując wyrok w swojej sprawie.
Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś swoich doradców. Wśród nich znalazł się także były minister infrastruktury, były główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur, który pełnił także rolę doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.
Miałem zaszczyt pracować dla pana prezydenta Dudy. Teraz mam zaszczyt - serdecznie dziękuję panu prezydentowi za zaufanie - pracować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego…
