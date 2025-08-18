Podczas dzisiejszego spotkania w Białym Domu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich nie ma niestety przedstawiciela Polski. Między polskimi politykami trwa przerzucanie się odpowiedzialnością, czyja to wina. Sympatycy Donalda Tuska próbują dowodzić, że prezydenci USA z reguły spotkali się z prezydentem Polski, a nie premierem, a ostatni raz Donald Tusk widział się z prezydentem USA w Białym Domu w 2008 roku. Nie jest to jednak prawda - Donald Tusk w ubiegłym roku miał spotkanie z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu, chociaż należy podkreślić, że wówczas towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który również spotkał się z prezydentem USA.
Ostanie spotkanie prezydenta USA z premierem RP w Białym Domu miało miejsce w 2008 r. (na zdjęciu). Od tego czasu z prezydentami USA spotykają się polscy prezydenci. Skończcie więc chrzanić, że to Tuska nie zaproszono dziś do Waszyngtonu. Nie zaproszono Nawrockiego
— napisał na platformie X Bartosz T. Wieliński,dziennikarz „Gazety Wyborczej”. To fake news, ponieważ Donald Tusk spotkał się z urzędującym prezydentem USA w Białym Domu ostatnio… w 2024 roku.
Tusk był w 2024 to po pierwsze, a po drugie to teraz nagle się okazało, że to jednak nie Rząd prowadzi politykę zagraniczną? XD Prezydent będzie 3ego… widzę, że gruba kapitulacja Rządu… A usłużne media palą zwoje nerwowe, żeby jakoś to sprzedać silnym razem, bo chyba nikt inny już tego nie kupuje
— podkreślił Jakub Szymczuk, były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.
Ostatnie spotkanie prezydenta USA z premierem Polski w Białym Domu miało miejsce 12.03.2024 r.
— zauważył Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i w USA.
To było to spotkanie na które prezydent Biden zaprosił i prezydenta Dudę i premiera Tuska. Nieprawdaż? Panie Ambasadorze, tamto spotkanie było wyjątkowe, a Pan ma swój autorytet i powinien podać pełną informację. Bo inaczej Pana twitty będą przykładem dezinformacji. Pozdrowienia
— zareagował na wpis Magierowskiego Paweł Kowal, poseł KO.
Drogi Pawle, zaznacz, proszę, która część mojego tweeta jest niezgodna z prawdą:
„Ostatnie spotkanie”
„Premiera RP z Prezydentem USA”
„W Białym Domu”
„Miało miejsce”
„12.03.2024”.
Pełna zaś informacja - w linku, który do owego tweeta załączyłem. Nie dezinformuj. Pozdrawiam
— ripostował Marek Magierowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738067-kompromitacja-wielinskiego-podal-fake-newsa-wswizyty-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.