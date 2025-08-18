NSZZ „Solidarność” Instytutu Pileckiego wydało oświadczenie w związku z odwołaniem Hanny Radziejowskiej ze stanowiska Kierownika Oddziału. „Uważamy, że przesłanki odwołania Pani Hanny Radziejowskiej wymienione w oświadczeniu Dyrekcji Instytutu dyrekcji z dn. 14.08.2025 za nieprzekonujące. Domagamy się uczciwej i transparentnej oceny całości działań Pani Hanny Radziejowskiej w Instytucie Pileckiego” - czytamy.
W zeszłym tygodniu skompromitowany Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska Kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie.
Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik-pracodawca
— ocenił Ruchniewicz. Dyrektor IP miał tutaj na myśli plany organizacji seminarium na temat zwrotu dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec.
„Solidarność” przy Instytucie Pileckiego o skandalicznej decyzji Ruchniewicza
NSZZ „Solidarność 80” przy Instytucie Pileckiego przygotował oświadczenie, które zostało opublikowane na platformie X przez Jana Pawlickiego.
Oświadczenie NSZZ „Solidarność 80” w Instytucie Pileckiego w sprawie odwołania Hanny Radziejowskiej ze stanowiska Kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. My członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80”, wyrażamy najwyższe uznanie dla Pani Hanny Radziejowskiej, którą postrzegamy jako wybitną menedżerkę i autorkę wielkiego sukcesu Oddziału w Berlinie. Cenimy Jej niezwykłe zaangażowanie, profesjonalizm oraz oddanie pracy na rzecz Instytutu. Dzięki Jej wizji, determinacji i umiejętnościom kierowniczym Oddział w Berlinie. Instytut Pileckiego zyskał uznanie i prestiż, a cała instytucja – solidne fundamenty dalszego rozwoju. Dlatego uważamy, że przesłanki odwołania Pani Hanny Radziejowskiej wymienione w oświadczeniu Dyrekcji Instytutu dyrekcji z dn. 14.08.2025 za nieprzekonujące. Domagamy się uczciwej i transparentnej oceny całości działań Pani Hanny Radziejowskiej w Instytucie Pileckiego
— czytamy.
Zgodnie z wiedzą jaką posiadamy tryb odwołania Pani Hanny Radziejowskiej jest problematyczny i nieskuteczny. Domagamy się transparentnego audytu prawnego procesu odwołania Pani Hanny Radziejowskiej, która według naszej wiedzy wciąż jest pracownikiem Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie na stanowisku Kierowniczki. Jako, że niejasne są zamierzenia Dyrekcji Instytutu Pileckiego wobec zastępcy Pani Hanny Radziejowskiej Mateusza Fałkowskiego domagamy się informacji odnośnie przyszłości kadry zarządzającej Oddziałem Instytutu Pileckiego w Berlinie. Solidaryzujemy się z naszą koleżanką Hanną Radziejowską oraz Całym Zespołem Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Do wiadomości: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marty Cienkowskiej
— napisano w oświadczeniu.
