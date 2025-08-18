Jerzy Szafranowicz, który w Ministerstwie Zdrowia pełnił funkcję podsekretarza stanu, złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację - poinformował resort zdrowia na X.
Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r.
— podało Ministerstwo Zdrowia.
Podkreślono, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała Szafranowiczowi za dotychczasowy wkład podsekretarza stanu w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia.
Powołanie przez Izabelę Leszczynę
Szafranowicz był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia od lipca 2024 r. Na stanowisko wiceministra zdrowia powołała go minister zdrowia Izabela Leszczyna.
Szafranowicz w parlamencie brał udział w pracach nad ustawą reformującą szpitalnictwo. W MZ odpowiadał za Departament Dialogu Społecznego i Departament Lecznictwa z wyłączeniem spraw dotyczących chorób rzadkich. Szafranowicz nadzorował działalność m.in. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Szafranowicz jest lekarzem, specjalistą II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, menedżerem zdrowia, doktorem nauk ekonomicznych.
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Skończył też studia MBA z zarządzania w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
Był m.in. prezesem Centrum Rehabilitacji w Chorzowie, dyrektorem Lecznicy Lekarzy Specjalistów Sanomed w Katowicach, dyrektorem katowickiego oddziału Medycyny Rodzinnej Warszawa. W latach 2009 - 2015 był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Od lutego 2015 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, odpowiedzialnego m.in. za zdrowie. W latach 2016 - 2019 pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Od 2019 r. był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.
