Skompromitowany dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz nagle odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, co wywołało ponadpolityczną lawinę krytyki w sieci. Co więcej, Wirtualna Polska ujawniła, że Ruchniewicz w ten sposób może się po prostu mścić na Radziejowskiej za to, że jako sygnalistka zaalarmowała ministerstwo kultury o niepokojących praktykach w Instytucie Pileckiego. Mimo to Koalicja 13 grudnia w żaden sposób nie zareagowała na ten tekst. „Dobitny przykład, że wolno łamać prawo, pod warunkiem że łamie kumpel” - podsumował taką postawę rządzących Patryk Słowik, dziennikarz WP.
Dyrektor Ruchniewicz na stanowisku, ministerstwo kultury milczy, koalicjanci, którzy tak troszczyli się o los sygnalistów, też zamilkli. Dobitny przykład, że wolno łamać prawo, pod warunkiem, że łamie kumpel
— napisał na platformie X Patryk Słowik, dziennikarz WP, przypominając tekst, którego był współautorem, a który ujawniał, iż Krzysztof Ruchniewicz mógł w niezgodny z prawem sposób otrzymać treść listu Hanny Radziejowskiej do minister kultury Marty Cienkowska i zemścić się za to, że Radziejowska alarmowała o niepokojących zjawiskach w Instytucie Pileckiego.
Wstyd, a nawet hańba
— ocenił postawę Koalicji 13 grudnia Kacper Płażyński, poseł PiS.
Co więcej, Instytut Pileckiego już ogłosił, że menedżer kultury i naukowiec dr Joanna Kiliszek stanie na czele berlińskiego oddziału Instytutu. To pokazuje, że ze strony samego Krzysztofa Ruchniewicza nie nastąpiła żadna refleksja, iż jego zachowanie wobec Radziejowskiej było skandaliczne.
