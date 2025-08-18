„Ruch Obrony Granic jest taką ością w gardle niemieckiej polityki przerzucania do Polski nielegalnych imigrantów. Nie ma żadnej wątpliwości, że atak na Bąkiewicza jest ze strony ekipy rządu Donalda Tuska” - wskazuje poseł PiS Janusz Kowalski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej, mimo iż ani jemu samemu, ani obrońcy nie przedstawiono materiału dowodowego.
Czytając te zarzuty, środki zapobiegawcze, zadaję pytanie: dlaczego ja jestem przesłuchiwany w Gorzowie Wielkopolskim, a nie w Berlinie? Powinni mnie od razu przewieźć do Berlina i tam powinienem składać przed największą sprawiedliwością Republiki Federalnej Niemiec swoje oświadczenie
— wskazywał.
CZYTAJ TAKŻE: Zarzuty dla Bąkiewicza. Lider ROG ma… zakaz zbliżania się do granicy polsko-niemieckiej na odległość 1 km. „Prokuratura została zgwałcona”
To dzieje się w interesie Niemiec!
Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski.
Wielkim sukcesem Ruchu Obrony Granic, oddolnej inicjatywy tysięcy Polaków jest to, że o ponad 80 proc. - zgodnie z danymi - spadła ilość przerzucanych z Niemiec nielegalnych imigrantów przez stronę niemiecką
— zauważa.
Ruch Obrony Granic jest taką ością w gardle niemieckiej polityki przerzucania do Polski nielegalnych imigrantów. Nie ma żadnej wątpliwości, że atak na Bąkiewicza jest ze strony ekipy rządu Donalda Tuska. To leży w interesie Niemiec, leży w interesie kanclerza Friedricha Merza, który chce do Polski wypchnąć dziesiątki tysięcy „inżynierów” z Afryki. I to, że rząd atakuje lidera Ruchu Obrony Granic, który przy wielkim poparciu społecznym wspierał oddolnie i funkcjonariuszy, polskie państwo i przede wszystkim Polaków, aby bronić polsko-niemieckiej granicy, jest czymś, co jak najgorzej świadczy o ekipie Tuska, która zawsze realizowała i realizuje niemieckie interesy
— ocenia.
Jestem przekonany, że ten absurdalny atak doprowadzi do tego, że jeszcze więcej wolontariuszy i polskich patriotów zaangażuje się w Ruch Obrony Granic, do czego serdecznie zachęcam
— wskazuje.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738053-tylko-u-nas-zarzut-dla-bakiewicza-kowalski-mocno
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.