Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś nominacje swoim doradcom. Wśród nich znalazł się były szef ABW Krzysztof Wacławek. Europoseł KO Krzysztof Brejza postanowił od razu go zaatakować. Spotkał się z ripostą ze strony Macieja Wąsika.
Krzysztof Wacławek, b. szef ABW, wśród doradców PKN. Zasłynął z przekonywania komisji śledczej ds. wiz, że wpuszczenie do Polski w nadzwyczajnym trybie tysięcy rosyjskich i białoruskich „programistów” z rodzinami „nie stanowiło żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa”. Fachowiec!
— napisał na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł KO.
Krzysztof Wacławek zasłynął m.in. tym, że kierowana przez niego ABW udaremniła ogromną akcję sabotażową rosyjskich służb na terenie Polski. Siatka składająca się z kilkunastu osób została rozpracowana i zatrzymana. Był doskonałym szefem ABW. To dobrze, ze Prezydent wykorzysta jego wiedzę i profesjonalizm!
— zareagował na wpis Brejzy Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738052-brejza-uderzyl-w-doradce-prezydenta-wasik-ripostuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.