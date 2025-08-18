Brejza uderzył w doradcę prezydenta. Wąsik ripostuje: Kierowana przez Wacławka ABW udaremniła ogromną akcję sabotażową rosyjskich służb

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Krzysztof Brejza / autor: Fratria/X
Krzysztof Brejza / autor: Fratria/X

Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś nominacje swoim doradcom. Wśród nich znalazł się były szef ABW Krzysztof Wacławek. Europoseł KO Krzysztof Brejza postanowił od razu go zaatakować. Spotkał się z ripostą ze strony Macieja Wąsika.

Krzysztof Wacławek, b. szef ABW, wśród doradców PKN. Zasłynął z przekonywania komisji śledczej ds. wiz, że wpuszczenie do Polski w nadzwyczajnym trybie tysięcy rosyjskich i białoruskich „programistów” z rodzinami „nie stanowiło żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa”. Fachowiec!

— napisał na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł KO.

Krzysztof Wacławek zasłynął m.in. tym, że kierowana przez niego ABW udaremniła ogromną akcję sabotażową rosyjskich służb na terenie Polski. Siatka składająca się z kilkunastu osób została rozpracowana i zatrzymana. Był doskonałym szefem ABW. To dobrze, ze Prezydent wykorzysta jego wiedzę i profesjonalizm!

— zareagował na wpis Brejzy Maciej Wąsik, europoseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE: Oto doradcy prezydenta Nawrockiego! Wiele nowych twarzy. „Będziemy wspólnie pracować dla dobra Polski, dla naszej przyszłości”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych