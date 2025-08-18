Maszyna zmian ruszyła – pisze w tygodniku „Sieci” Stanisław Janecki. Według znanego publicysty obecna koalicja rządząca nie dotrwa do końca kadencji.
W Koalicji 13 grudnia trwa wojna. Platforma i Polska 2050 Szymona Hołowni przerzucają się odpowiedzialnością za aferę KPO, która, w zgodnej opinii ekspertów, może być dla obecnego rządu Tuska tym, czym była afera taśmowa dla jego poprzedniego gabinetu.
Przygoda dobiega końca
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma już świadomość, że przygoda jego samego i Polski 2050 w koalicji rządzącej dobiega końca. Musi więc uciec do przodu. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz obawia się, że Polskie Stronnictwo Ludowe znajdzie się pod progiem wyborczym albo zostanie pożarte przez Tuska, jeśli będzie trwało w obecnych układach
— charakteryzuje nastroje wśród partnerów Platformy publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki.
Według dziennikarza „wbrew zaprzeczeniom od kilku miesięcy toczą się rozmowy o zmianie układu rządzącego, czyli odsunięciu Koalicji Obywatelskiej (KO) i Donalda Tuska od władzy”.
Jaka nowa koalicja?
Kto miałby stworzyć nową koalicję? PiS, Konfederacja i Polska 2050 „przy ewentualnej neutralności PSL lub jego warunkowym wsparciu w konkretnych sprawach” – dowodzi Janecki.
Tyle tylko, że mniejsze partie boją się takiego rozwiązania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Ale maszyna zmian ruszyła
— podkreśla publicysta w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.
