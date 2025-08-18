Holenderski Narodowy Pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej w Amsterdamie został przedwczoraj zniszczony podczas demonstracji wyrażającej poparcie dla Palestyńczyków. 24-letni mężczyzna w damskiej sukience napisał na cokole pomnika „Nigdy więcej, teraz”. Co szczególnie oburzające, holenderska policja postanowiła mu w tym nie przeszkadzać i zainterweniowała dopiero, gdy mężczyzna zdewastował pomnik. „Policja pozwoliła mu dokończyć i dopiero interweniowała” - napisał na X Adam Gwiazda.
Holenderska policja zaznaczyła, że 24-letni mężczyzna został przedwczoraj aresztowany po tym, gdy zdewastował cokół Narodowego Pomnika ofiar II wojny światowej na placu Dam w Amsterdamie podczas demonstracji propalestyńskiej. Co ciekawe, zatrzymany mężczyzna ubrany był w czerwoną sukienkę.
Wandal spryskał cokół pomnika sprayem i wymalował napisał „Nigdy więcej, teraz”.
Tłumaczenia dla wandalizmu
Rzeczniczka Międzynarodówki Socjalistycznej, która była jedną z organizacji współorganizujących demonstrację, stwierdziła, że akcja mężczyzny nie była w żaden sposób uzgodniona z nimi. Dodała, że czyn ten był „niesmaczny”, choć „niekoniecznie przekroczono granice”. Podkreśliła, że pomnik ofiar II wojny światowej nie uległ trwałej szkodzie i „można go naprawić”.
Każdy ma prawo wypowiedzieć się przeciwko ludobójstwu Izraela na Palestyńczykach
— podkreśliła.
W demonstracji w Amsterdamie udział wzięło od 1,5 tys. do 2 tys. ludzi, który protestowali przeciwko izraelskiemu ludobójstwu w Strefie Gazy.
Demonstranci nieśli trumny i kamizelki kuloodporne z napisem „PRESS”, które wyglądały na poplamione krwią.
Policja pozwoliła na zbyt wiele
Do skandalicznej sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych Adam Gwiazda, który zamieścił też wideo pokazujące moment zdewastowania pomnika w Amsterdamie.
Amsterdam. Pomnik Narodowy upamiętniający ofiary II wojny na placu Dam został zdewastowany w sobotnie popołudnie podczas propalestyńskiej manifestacji. 24-latek w damskim ubraniu nabazgrał na cokole „Nigdy więcej, teraz”. Policja pozwoliła mu dokończyć i dopiero interweniowała
— napisał na X Adam Gwiazda. .
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738034-w-holandii-zdewastowano-pomnik-ofiar-ii-wojny-swiatowej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.