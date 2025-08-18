Przydacz do Wielińskiego: Nikt od nas by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana „dziennikarstwem”. Proszę nie kłamać

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński zamieścił na platformie X wpis, który najpewniej jest fake newsem o tym, że rzekomo otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego miało wczoraj zapewniać o tym, iż poleci on na dzisiejszy szczyt do Waszyngtonu. „Proszę Pana, ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana ‘dziennikarstwem’” - zareagował na wpis Wielińskiego Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego.

Wczoraj wieczorem otoczenie Nawrockiego nieoficjalnie zapewniało, że prezydent jedzie na szczyt do Waszyngtonu. Z pokorą i wstydem przyznaję, że im uwierzyłem. Przepraszam, to się nie powtórzy

— napisał na platformie X Bartosz T. Wieliński, który reprezentuje mniej więcej ten poziom braku wiarygodności i upolitycznionego dziennikarstwa, co Tomasz Lis.

Proszę Pana, ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana „dziennikarstwem”. Proszę więc nie kłamać o jakichkolwiek zapewnieniach, bo nikt kulturalny i szanujący się nie będzie z Panem rozmawiał

— zareagował na powyższy wpis Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.

Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. „koalicji chętnych” w USA odbywała się z udziałem ministra Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września

— zapowiedział Przydacz.

