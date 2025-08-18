Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński zamieścił na platformie X wpis, który najpewniej jest fake newsem o tym, że rzekomo otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego miało wczoraj zapewniać o tym, iż poleci on na dzisiejszy szczyt do Waszyngtonu. „Proszę Pana, ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana ‘dziennikarstwem’” - zareagował na wpis Wielińskiego Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego.
Wczoraj wieczorem otoczenie Nawrockiego nieoficjalnie zapewniało, że prezydent jedzie na szczyt do Waszyngtonu. Z pokorą i wstydem przyznaję, że im uwierzyłem. Przepraszam, to się nie powtórzy
— napisał na platformie X Bartosz T. Wieliński, który reprezentuje mniej więcej ten poziom braku wiarygodności i upolitycznionego dziennikarstwa, co Tomasz Lis.
Proszę Pana, ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana „dziennikarstwem”. Proszę więc nie kłamać o jakichkolwiek zapewnieniach, bo nikt kulturalny i szanujący się nie będzie z Panem rozmawiał
— zareagował na powyższy wpis Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. „koalicji chętnych” w USA odbywała się z udziałem ministra Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września
— zapowiedział Przydacz.
