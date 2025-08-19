Piotr Masłowski, senator Polski 2050, na antenie Onetu krytykował defiladę zorganizowaną z okazji Święta Wojska Polskiego. Uznał ją za „puszenie piórek” i zaznaczył, że kojarzy mu się z PRL-em. Przy tym atakował za to… PiS. Wyraźnie spuścił z tonu, gdy dziennikarka uświadomiła go, iż tegoroczną defiladę organizował MON, na którego czele stoi wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dziennikarka Onetu zapytała Masłowskiego, czy niedawna defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego to „puszenie piórek”.
Trochę tak, mam takie wrażenie, no nie wiem, może dlatego, że mój rocznik urodzenia, jestem ‘77 rocznik, mi się PRL kojarzy negatywnie z fatalnymi latami 80-tymi, ale to właśnie te to jest jakoś tam taka narracja, moim zdaniem, odwołująca się do tych czasów. Zresztą PiS moim zdaniem robi to celowo i świadomie, dlatego że sporą grupą ich wyborców są osoby starsze, które kojarzą PRL z lat 70. i z takich pięknych dla nich czasów. Dlatego myślę, że że te narracyjne elementy, które mi się kojarzą jako taka kalka, są robione zupełnie zupełnie celowo
— mówił Piotr Masłowski.
„Kosiniak-Kamysz jest jednak bardziej na prawo względem większości koalicji”
Tylko to Ministerstwo Obrony Narodowej organizowało, wasz koalicjant premier Kosiniak-Kamysz
— uświadomiła senatora Polski 2050 dziennikarka Onet.
No tak, (…) ale powiedzmy sobie szczerze, że Kosiniak-Kamysz jest jednak bardziej na prawo względem większości koalicji i mam wrażenie, że PSL ma taką celową strategię, żeby jakoś tam puszczać oczko do wyborców PiS-u i mówić do tych samych grup. Pytanie, czy to im jakiekolwiek korzyści polityczne przynosi, bo wydaje mi się, że nie i jest wręcz odwrotnie, że cały czas to PiS korzysta na tym, że ta narracja momentami jest podobna
— próbował się bronić Masłowski.
