„Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra. To nasze dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki temu, że państwo w swoim życiorysie już macie ciężką pracę dla Polski” - powiedział prezydent RP Karol Nawrocki po wręczeniu nominacji nowym doradcom.
Prezydent powołał w poniedziałek 13 doradców, wśród których są m.in. Beata Kempa i Błażej Poboży - którzy byli m.in. doradcami prezydenta Andrzeja Dudy - oraz b. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także ośmioro doradców społecznych.
Szanowni państwo, drodzy doradcy, przede wszystkim dziękuję wam wszystkim i gratuluję, że będziemy wspólnie pracować dla dobra Polski, dla naszej przyszłości. Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra. To nasze dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki temu, że państwo w swoim życiorysie już macie ciężką pracę dla Polski. Nosicie w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną, umiejętność rozmowy z z wieloma środowiskami. Każdy z was jest inny i przychodzi z innego grona, a każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie i w tych życiorysach czytamy regularną, ciągłą pracę dla naszej wspólnej Rzeczpospolitej Polskiej
— powiedział prezydent w swoim wystąpieniu.
Dziękuję za to, że jesteście państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat, choć formuła doradców, i tych etatowych, i tych społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny tak wiele. Dziękuję też waszym rodzinom, które serdecznie witam w Pałacu Prezydenckim i cieszę się, że państwo jesteście z nami i również jako prezydent Polski dziękuję, że część waszego wspólnego życia zdecydowaliście się przekazać na rzecz kancelarii prezydenta Polski na pracę zawodową waszych bliskich właśnie tutaj ze mną.
— podkreślił Nawrocki.
„Zapraszam do ciężkiej pracy dla Polski”
Drodzy państwo, to pierwszy akt, pierwszy etap powoływania doradców, ale do waszego grona jeszcze w kolejnych miesiącach będą dołączać osoby, które będą nas wspierać w swoim zadaniu. To z kolei kolejny szczebel układania całej administracji i KPRP
— mówił prezydent.
Najpierw powołałem swoich wspaniałych ministrów, drodzy państwo. Teraz powołuję doradców społecznych i doradców etatowych. Kolejnym etapem, w którym już będziecie uczestniczyć będzie powoływanie rad przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj na wasze zaangażowanie także liczę. Dziękuję. że jesteście ze mną. Zapraszam do ciężkiej pracy dla Polski. Niech żyje Polska
— podsumował.
Doradcy i doradcy społeczni
Doradcami prezydenta RP zostali:
— Jarosław Bujak
— Dariusz Dudek
— Piotr Głowacki
— Radosław Gruk
— Paweł Gruza
— Magdalena Hajduk
— Jan Józef Kasprzyk
— Beata Kempa
— Tomasz Obszański
— Błażej Poboży
— Barbara Socha
— Krzysztof Wacławek
— Łukasz Witek
Doradcami społecznymi głowy państwa zostali natomiast:
— Wanda Buk
— Piotr Czauderna
— Alvin Gajadhur
— Bogdan Kubiak
— Sławomir Mazurek
— prof. Andrzej Nowak
— Jacek Saryusz-Wolski
— Leszek Skiba
