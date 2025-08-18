Dziś prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich, nie będzie wśród nich przedstawiciela Polski. Prezydent Karol Nawrocki uspokaja opinię publiczną, że w niedawnym czasie rozmawiał z prezydentem Trumpem i europejskimi liderami, przekazując stanowisko Polski w całej sprawie. Ponadto już 3 września spotka się z prezydentem USA w Waszyngtonie. „Dzisiaj spotyka się format ‘koalicji chętnych’, w niej od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy dzisiaj mają być w Waszyngtonie” - mówiła głowa państwa.
Chcę wszystkich Państwa uspokoić, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski i państwa w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, Federacji Rosyjskiej
— powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców w Pałacu Prezydenckim.
Dzisiaj spotyka się format „koalicji chętnych”, w niej od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy dzisiaj mają być w Waszyngtonie, a prezydent Polski jest jedynym liderem dzisiaj w Europie, który na bliskim horyzoncie, już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i także pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo ważnych punktów
— kontynuował prezydent.
Za sprawą mediów, które dzisiaj są z nami, apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi. Także z panem premierem Donaldem Tuskiem, z rządem jesteśmy oczywiście w kontakcie, bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego
— dodał.
