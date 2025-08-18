WIDEO

Prezydent Nawrocki: Apeluję o spokój i rozwagę w sprawie negocjacji dot. pokoju na Ukrainie. Będę niebawem rozmawiał z Donaldem Trumpem

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezydent Karol Nawrocki / autor: screenshot Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki / autor: screenshot Kancelaria Prezydenta RP

Dziś prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich, nie będzie wśród nich przedstawiciela Polski. Prezydent Karol Nawrocki uspokaja opinię publiczną, że w niedawnym czasie rozmawiał z prezydentem Trumpem i europejskimi liderami, przekazując stanowisko Polski w całej sprawie. Ponadto już 3 września spotka się z prezydentem USA w Waszyngtonie. „Dzisiaj spotyka się format ‘koalicji chętnych’, w niej od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy dzisiaj mają być w Waszyngtonie” - mówiła głowa państwa.

Chcę wszystkich Państwa uspokoić, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski i państwa w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, Federacji Rosyjskiej

— powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców w Pałacu Prezydenckim.

Dzisiaj spotyka się format „koalicji chętnych”, w niej od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy dzisiaj mają być w Waszyngtonie, a prezydent Polski jest jedynym liderem dzisiaj w Europie, który na bliskim horyzoncie, już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i także pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo ważnych punktów

— kontynuował prezydent.

Za sprawą mediów, które dzisiaj są z nami, apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi. Także z panem premierem Donaldem Tuskiem, z rządem jesteśmy oczywiście w kontakcie, bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Polskiego premiera nie będzie w Waszyngtonie. Bartoszewski nie widzi problemu: Sikorski przekazał wczoraj nasze stanowisko

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych