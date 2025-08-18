Jak wynika z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Koalicja Obywatelska może liczyć na najwyższe poparcie, zaliczyła jednak mniejszy wzrost poparcia od drugiego w zestawieniu Prawa i Sprawiedliwości. Na podium znalazła się też Konfederacja, która odnotowała jednak spadek liczby chętnych do głosowania na nią.
Jak przekonuje OGB, najwyższe poparcie wśród Polaków ma Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,37 proc. i wzrostem na poziomie 1,7 punktu procentowego.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało 30,59 proc. ze wzrostem 3,7 pp.
Podium najnowszego sondażu przypadło Konfederacji, która co prawda straciła 1,3 pp. w porównaniu do poprzedniego badania, ale jej poparcie kształtuje się na poziomie 15,38 proc.
Następna w zestawieniu jest Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 5,34 proc. i spadkiem poparcia na poziomie 1,9 pp. Nową Lewicę wskazało 5,03 proc. To ugrupowanie zaliczyło spadek o 1,6 pp.
Partie poniżej progu
Polska 2050 zaliczyła wzrost o 0,2 pp., ale tę partię wybrać chce zaledwie 3,55 proc. Co oznacza, że ugrupowanie Szymona Hołowni znalazło się pod progiem wyborczym. Za tym ugrupowaniem znalazło się PSL z wynikiem 3,44 proc. i wzrostem o 0,3 pp.
Ostatnią partią w zestawieniu jest Razem z wynikiem 3,3 proc. i spadkiem o 1,1 pp.
Rozkład mandatów
Gdyby takimi wynikami zakończyły się najbliższe wybory parlamentarne, to KO mogłaby liczyć na 185 mandatów do Sejmu, PiS na 179, Konfederacja 80, Konfederacja Korony Polskiej 8, Nowa Lewica również 8.
