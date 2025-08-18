„Wszystkie sondaże pokazują, że Polacy nie zgadzają się na tego typu działania, na masową migrację” – mówił Robert Bąkiewicz przed przesłuchaniem w gorzowskiej prokuraturze. Lider Ruchu Obrony Granic przekonywał, że spodziewa się postawienia mu zarzutów.
Robert Bąkiewicz stawił się na przesłuchanie w prokuraturze w Gorzowie wraz ze swoim adwokatem – mecenasem Krzysztofem Wąsowskim.
Przed budynkiem prokuratury wspierała go duża grupa zwolenników oraz przedstawicieli Ruchu Obrony Granic. Obecne były także media.
Prawdopodobnie zostaną postawione mi zarzuty. (…) Mogę powiedzieć tylko tyle, że to w mojej ocenie polityczna hucpa, próba zastraszenia, próba dezorganizacji działań Ruchu Obrony Granic, działań antyimigracyjnych w Polsce. Donald Tusk i partia rządząca wspierają wszystkie działania i agendę polityczną, ideologiczną, multikulturalizmu, która jest rozprzestrzeniana przez Unię Europejską. My się na to nie zgadzamy
– powiedział Bąkiewicz.
Mogę zagwarantować, że Polacy będą pierwszym narodem i pierwszym państwem, które postawi wystarczający opór, by tego procesu inżynierii społecznej nie przeprowadzać na naszym narodzie. Trzymajmy się razem, to płaszczyzna, która wszystkich Polaków łączy. Nie ma znaczenia, na kogo głosujemy. Wszystkie sondaże pokazują, że Polacy nie zgadzają się na tego typu działania, na masową migrację. Wiążę to przesłuchanie z próbą zastraszenia, złamania Ruchu Obrony Granic, który stał się twarzą protestów antyimigracyjnych
– dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bąkiewicz został wezwany do neo-prokuratury. Ma usłyszeć zarzut „znieważenia funkcjonariuszy”. Korneluk przymusił prokuratora
Działania władzy wobec Bąkiewicza
Lider ROG zwrócił uwagę na działania przedstawicieli polskich władz.
Ta władza, minister Żurek czy uzurpator na stanowisku prokuratora krajowego, pan Korneluk, wielokrotnie opowiadali różne kwestie, które okazywały się potem fałszywe. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała tutaj, na miejscu
– stwierdził.
