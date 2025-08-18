„Silna Polska wymaga solidnych finansów! Brak dobrego, stabilnego budżetu to nasze największe wyzwanie! To sygnał, że państwo nie działa sprawnie – bo bez solidnych finansów nie ma bezpieczeństwa, nie ma inwestycji, nie ma rozwoju” - podkreśla we wpisie opublikowanym na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.
W swoim wpisie Morawiecki podnosi temat walki z mafiami vatowskimi, z którymi walkę podjął rząd Zjednoczonej Prawicy po 2015 r. Były premier zwraca uwagę, że po przejęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska, problem wyłudzania VAT znów powrócił.
Deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już 156,7 mld złotych! To absolutny rekord!
W 2015 roku w Polsce hersztowie najpotężniejszych mafii nie golili się „na milimetr” i nie przesiadywali na siłowni. Mieli dobre garnitury, wyprasowane koszule i wiedzę o tym, że najlepsze lewe biznesy robi się na lewych fakturach, od których nienależny VAT zwróci Skarb Państwa
— czytamy.
Morawiecki podkreśla, że „jednym z z fundamentów sukcesów rządu Zjednoczonej Prawicy i było uszczelnienie systemu podatkowego”. W swoim wpisie były premier zwraca uwagę na tytaniczną pracę „tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy urzędników i funkcjonariuszy”, która stała za tym sukcesem.
Pod tym hasłem kryje się mrówcza praca tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy urzędników i funkcjonariuszy. Ci ludzie krok po kroku zamykali rwące strumienie i małe strumyczki złotówek, które wypływały z naszego wspólnego budżetu
— podkreśla były premier.
Dziś, patrząc na te działania z perspektywy czasu, widzę ściągnięcie rynkowych ekspertów od podatków, reformę oraz doposażenie skarbówki, zbudowanie zaawansowanych systemów informatycznych i przygotowanie dziesiątek ustaw, które szereg pomysłów przekształciły w obowiązujące prawo. Ale wiem też, że za każdym z tych bloków działań stały setki decyzji oraz nadzór nad ich szybkim i skutecznym wdrożeniem. Setki tysięcy małych kroków, które na koniec przyniosły wielomiliardowy sukces
— podkreśla.
Następnie Morawiecki zwraca uwagę na spadek dochodów z akcyzy i VAT.
Jak pogrążający się w nałogu alkoholik Ministerstwo Finansów przez pierwszy rok przebrnęło praktycznie bez widocznych dla świata konsekwencji. W tym roku jest gorzej - dochody z akcyzy i VAT zamiast ok. 59 proc. wynoszą zaledwie 54 proc. rocznego planu. Co przyniesie 2026? Albo urealnienie prognoz poprzez zaplanowanie znacznie niższych wpływów, albo brnięcie w kreatywną księgowość i mydlenie oczu Polakom.
— pisze Morawiecki.
„Rządzący pchają nas na skraj fiskalnej przepaści”
Były premier w swoim wpisie wyjaśnia skąd się wzięły obecne problemy.
Do administracji skarbowej oraz pionu podatkowego MF powrócili ci sami „eksperci”, którzy zostawili rekordową lukę VAT. Priorytety KAS? Pseudorozliczenia, które w większości wyśmiewa nawet podległa rządowi prokuratura. W międzyczasie odłożono o 2 lata wdrożenie systemu e-faktur oraz pod płaszczykiem deregulacji luzuje się obowiązki nałożone na zagraniczne firmy w celu utrudnienia im wyprowadzania pieniędzy należnych Polsce w podatkach. Nikt nie broni rządowi prowadzić własnej polityki podatkowej, natomiast widząc spadającą ściągalność danin i coraz szersze uśmiechy dyrektorów finansowych zagranicznych korporacji nasuwa się pytanie - dlaczego ekipa z tej strony sceny politycznej zawsze oznacza dla budżetu kryzys, za który ostatecznie płacą najsłabsi
— czytamy.
Silna Polska wymaga solidnych finansów! Brak dobrego, stabilnego budżetu to nasze największe wyzwanie! To sygnał, że państwo nie działa sprawnie – bo bez solidnych finansów nie ma bezpieczeństwa, nie ma inwestycji, nie ma rozwoju.
Silne państwo buduje się na mocnych fundamentach. A fundamentem jest dobry budżet, który daje obywatelom poczucie stabilności. Dziś tych fundamentów dramatycznie braku-je.
Rządzący pchają nas na skraj fiskalnej przepaści. Zamiast reform, które ograniczyłyby rozrzutność i uszczelniły system podatkowy, mamy eskalację zadłużenia i politykę „po nas choćby potop”
— pisze na koniec były premier.
