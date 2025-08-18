„Nasza aktywność nie zawsze była dobrze przemyślana. Czy na pewno nasza polityka względem Ukrainy była zawsze roztropna? Nie była” - przyznał na antenie telewizji wPolsce24 Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Polityk pytany był o pierwsze dni prezydentury Karola Nawrockiego, która jest bardzo aktywna. W niedzielę prezydent spotkał się z mieszkańcami Godziszowa i Janowa Lubelskiego.
Karol Nawrocki rozbija bank jeżeli chodzi o swoją aktywność, ale także jeżeli chodzi o merytorykę. Rząd nie wytrzymuje tego tempa, bo rząd nie wytrzymuje od grudnia 2023 roku. Polityka, która była oparta na sprzeciwie, na „totalnej opozycji”, kiedy dostaje możliwość rządzenia, to nie może się udać. Rząd jest zrezygnowany, wydaje się na straconej pozycji…
