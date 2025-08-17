Kibice z Izraela przyjadą do Polski! Morawiecki: "Państwo musi stanąć na wysokości zadania, aby nie dopuścić do obrażania Polaków"

Mateusz Morawiecki

Podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w Lidze Konferencji Europy doszło do absolutnie skandalicznej sytuacji. Kibice z Izraela wywiesili transparent obrażający Polaków o treści: „Mordercy od 1939 roku”. Ta sytuacja wywołała lawinę oburzenia w Polsce, ale poseł PiS i były premier Mateusz Morawiecki ostrzegł, że taka sytuacja niebawem może się powtórzyć w Polsce, ponieważ w Lublinie będzie miał miejsce miecz na mecz Dynama Kijów z Maccabi Tel Aviv! „Państwo musi stanąć na wysokości zadania, aby nie dopuścić do obrażania Polaków” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.

Pod koniec sierpnia w Lublinie odbędzie się mecz podwyższonego ryzyka! Państwo musi stanąć na wysokości zadania, aby nie dopuścić do obrażania Polaków. Niestety, wszyscy mamy w pamięci to, co działo się niedawno na Stadionie Narodowym oraz na ulicach Warszawy…

— ostrzegł na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS.

Reakcja państwa powinna być bardziej zdecydowana! Dlatego w przyszłym tygodniu przedstawię rozwiązania, aby Polacy nie byli obrażani i czuli się bezpiecznie we własnym kraju!

— dodał.

To my, obywatele, mamy prawo decydować, kto przebywa w Polsce!

— zaznaczył Morawiecki.

