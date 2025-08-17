Podczas meczu Ligi Konferencji Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa doszło do absolutnego skandalu. Fani klubu z Izraela wywiesili transparent skierowany do Polaków o następującej treści: „Mordercy od 1939 roku”. Na oburzający i kłamliwy transparent zareagowali przedstawiciele polskich władz, a UEFA wszczęła w sprawie postępowanie dyscyplinarne. Przy okazji ligowego meczu z Jagiellonią Białystok fani Radomiaka Radom wywiesili transparent, który jest formą odpowiedzi na prowokację kibiców Maccabi Hajfa.
Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas drugiej wojny światowej
— duży transparent o takiej treści, w języku angielskim, zaprezentowali dziś na stadionie kibice Radomiaka Radom.
Transparent wymierzony w Tuska i Giertycha
Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk podał, że kibice Radomiaka Radom pokazali też inny transparent o politycznej treści, tym razem odnoszący się do krajowej polityki.
Tusk, Giertych na zje… to was zrobili
— to treść mocnego transparentu kibiców z Radomia, nawiązujący do słynnej rozmowy telefonicznej Donalda Tuska z Romanem Giertychem, której nagranie wyciekło m.in. do Telewizji wPolsce24. Podczas tej rozmowy Giertych szukał dla siebie miejsca na listach w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Skarżył się Tuskowi, że miał proponowane miejsca startu, które jego zdaniem są słabe.
Gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom. Wszystko takie shity wiesz…
— mówił Giertych.
Tam gdzie zj…by są
— zareagował na te słowa Tusk, chociaż niektórzy interpretują jego słowa tak, że nie użył wulgaryzmu, a mówił o „zjepach” i chodziło mu o Zjednoczoną Prawicę.
CZYTAJ TAKŻE:
— UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne po meczu Maccabi z Rakowem. Zarzuty również wobec… drużyny z Częstochowy
— Kibice Rakowa chcieli dać Izraelczykom „lekcję historii”. Ruszyli w pogoń za fanami Maccabi Hajfa na Węgrzech
— Haniebny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Prezydent Nawrocki: Obraża pamięć o ofiarach. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa
— Przyszedł Giertych do Tuska… UJAWNIAMY szokujące nagranie! Mecenas prosił o miejsce na liście. Padły wulgarne słowa o Polakach!
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737993-mocna-odpowiedz-kibicow-radomiaka-na-transparent-maccabi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.