„To jest człowiek, który kocha Polskę, któremu na sercu leży Polska” - mówi o prezydencie Karolu Nawrockim poseł PiS Joanna Borowiak w rozmowie z Telewizją wPolsce24. Polityk podsumowała pierwsze 11 dni nowego prezydenta.
Bardzo dobry początek, bardzo dobry start. Te spontaniczne gesty ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego już były widoczne pierwszego dnia po zaprzysiężeniu, kiedy zatrzymał swój samochód i wysiadł do Polaków, którzy czekali na to, aby chociaż zobaczyć to, jak on przejeżdża samochodem. I nawet pewnie nie marzyli o tym, że będą mogli z nim porozmawiać. No taki jest Karol Nawrocki
— powiedziała poseł Borowiak, pytana o początek prezydentury Karola Nawrockiego.
Już widzimy jak bardzo otwartym człowiekiem jest pan prezydent i jak bardzo chce kontaktu z Polakami.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737990-borowiak-prezydent-nawrocki-ma-zaufanie-polakow