Dziś odbyło się spotkanie przywódców państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych, w którym wziął udział wicepremier, szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. „W trakcie spotkania podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji”- poinformował na platformie X.
Spotkanie przywódców państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” zostało wyznaczone na godz. 15 czasu polskiego, przed wylotem prezydenta Ukrainy do USA. W wideokonferencji udział wzięła także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich - premierzy oraz prezydenci, a tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie.
Sikorski: Trzeba naciskać na agresora, nie ofiarę
Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji
— napisał Sikorski na platformie X.
Dzisiejsze rozmowy „koalicji chętnych” odbyły się po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce i przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowaną na jutro.
