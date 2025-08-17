Sikorski po spotkaniu "koalicji chętnych" ws. Ukrainy: Aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie ofiarę agresji

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Radosław Sikorski / autor: Fratria
Radosław Sikorski / autor: Fratria

Dziś odbyło się spotkanie przywódców państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych, w którym wziął udział wicepremier, szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. „W trakcie spotkania podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji”- poinformował na platformie X.

Spotkanie przywódców państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” zostało wyznaczone na godz. 15 czasu polskiego, przed wylotem prezydenta Ukrainy do USA. W wideokonferencji udział wzięła także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich - premierzy oraz prezydenci, a tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie.

Sikorski: Trzeba naciskać na agresora, nie ofiarę

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji

— napisał Sikorski na platformie X.

Dzisiejsze rozmowy „koalicji chętnych” odbyły się po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce i przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowaną na jutro.

aja/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych