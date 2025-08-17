WIDEO

Tłumy na spotkaniu z prezydentem Nawrockim w Janowie Lubelskim! "Polska musi być wielka, silna i musimy być razem"

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził województwo lubelskie. Jako pierwszych swoją obecnością zaszczycił mieszkańców gminy Godziszów. Jednak tłumów na spotkaniu z prezydentem Nawrockim nie zabrakło również na Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.

Musimy być razem”

Polska musi być wielka, silna i musimy być razem. Dziękuję, że tu jesteście. Idę do was. Chcę być z wami, a wy bądźcie ze mną. Niech żyje ziemia Janowska, niech żyje cała Lubelszczyzna, niech żyje Polska

— podkreślał prezydent Nawrocki, zwracając się do mieszkańców Janowa Lubelskiego.

Piękna inicjatywa”

Karol Nawrocki mówił też o Festiwalu Oręża Polskiego.

To piękna inicjatywa, to rodzaj sprintu, rekonstrukcji, żywej lekcji historii o naszej historii oręża, która także mówi nam, że Polska jest stworzona do rzeczy wielkich, że Polacy są gotowi do tego, żeby bronić ważnych dla nas wartości, nawet w obliczu przeważającego wroga. Cieszę się, że jest taka inicjatywa, która pokazuje, jak piękne narodowe dziedzictwo jest zamknięte we współczesnym narodzie polskim. To dziedzictwo inspiruje nas do myślenia ambitnego

— wskazał prezydent.

Prezydent Nawrocki zrobił serię zdjęć tzw. selfie nie tylko z mieszkańcami gminy Godziszów, ale również Janowa Lubelskiego.

tt/X

