Prezydent Karol Nawrocki odwiedził województwo lubelskie. Jako pierwszych swoją obecnością zaszczycił mieszkańców gminy Godziszów. Jednak tłumów na spotkaniu z prezydentem Nawrockim nie zabrakło również na Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.
„Musimy być razem”
Polska musi być wielka, silna i musimy być razem. Dziękuję, że tu jesteście. Idę do was. Chcę być z wami, a wy bądźcie ze mną. Niech żyje ziemia Janowska, niech żyje cała Lubelszczyzna, niech żyje Polska
— podkreślał prezydent Nawrocki, zwracając się do mieszkańców Janowa Lubelskiego.
„Piękna inicjatywa”
Karol Nawrocki mówił też o Festiwalu Oręża Polskiego.
To piękna inicjatywa, to rodzaj sprintu, rekonstrukcji, żywej lekcji historii o naszej historii oręża, która także mówi nam, że Polska jest stworzona do rzeczy wielkich, że Polacy są gotowi do tego, żeby bronić ważnych dla nas wartości, nawet w obliczu przeważającego wroga. Cieszę się, że jest taka inicjatywa, która pokazuje, jak piękne narodowe dziedzictwo jest zamknięte we współczesnym narodzie polskim. To dziedzictwo inspiruje nas do myślenia ambitnego
— wskazał prezydent.
Prezydent Nawrocki zrobił serię zdjęć tzw. selfie nie tylko z mieszkańcami gminy Godziszów, ale również Janowa Lubelskiego.
