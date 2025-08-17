Mecenas Krzysztof Wąsowski napisał dziś na platformie X, że już jutro o godzinie 7:00 pan Dominik B., przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, ma przejść operację. Mężczyźnie aresztowanemu w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w RARS grozi utrata wzroku. Mecenas Wąsowski tego samego dnia będzie towarzyszył w prokuraturze Robertowi Bąkiewiczowi. Również 18 sierpnia prawnik podejmie działania związane ze swoją sprawą. „Składam formalny wniosek do Pani Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o #Interwencję w sprawie ograniczenia mojej działalności jako obrońcy czwórki podejrzanych w tzw „Sprawie RARS” przez usiłowanie nałożenia na mnie środków zapobiegawczych”-podkreślił.
Krzysztof Wąsowski jako adwokat często podejmuje się spraw osób ściganych przez prokuraturę Bodnara i Żurka z powodów politycznych oraz m.in. przetrzymywanych w aresztach wydobywczych. Ostatnio opinię publiczną bulwersuje sprawa Dominika B., któremu podczas pobytu w Areszcie Śledczym pogarsza się stan zdrowia. Jakby tego było mało, sam mecenas Wąsowski również jest nękany przez upolitycznioną prokuraturę.
Kolejnym krokiem pana prok. Karola Zoka - jeśli rzeczywiście będzie trwał w przeświadczeniu, że postępowanie w tej sprawie należy zabezpieczyć stosując sankcję wobec OBROŃCY co najmniej czterech podejrzanych - będzie złożenie wniosku o zastosowanie wobec mnie tymczasowego aresztowania. Co prawda w całej mojej dotychczasowej karierze jeszcze nie byłem aresztowany i nie prowadziłem spraw moich Mandantów zza krat to przecież kiedyś musi być ten pierwszy raz…
— pisał w tym tygodniu na platformie X prawnik.
„Czy to nie są przypadkiem tortury?”
Wąsowski zamierza jutro zwrócić się w tej sprawie do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Adwokat poinformował, że to nie jedyne ważne dla niego zadanie i wydarzenie zaplanowane na 18 sierpnia.
Dzisiaj już wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego (do tamtejszej prokuratury), aby w poniedziałek towarzyszyć - w charakterze OBROŃCY - Robertowi Bąkiewiczowi w stawieniu czoła bodnaryzmowi i żurkizmowi. W ten sam poniedziałek, 18 sierpnia br. o godz. 7.00 aresztowany (i cały czas trzymany w areszcie przez pana prok. Karola Zoka) pan Dominik będzie miał operację paliatywną lewego oka - jak powszechnie wiadomo operacje paliatywne nie służą „wyleczeniu”, ale przyniesieniu „ulgi w cierpieniu”… czy taki stan do, którego pan Dominik został doprowadzony przebywając w Areszcie Śledczym… czy to nie są przypadkiem tortury?
— pytał w zamieszczonym wpisie, oznaczając profil Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wszystkich wierzących katolików proszę gorąco o modlitwę w intencji udanej operacji Dominika
— dodał Krzysztof Wąsowski.
Wreszcie, w ten sam poniedziałek, 18 sierpnia br składam formalny wniosek do Pani Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o interwencję w sprawie ograniczenia mojej działalności jako obrońcy czwórki podejrzanych w tzw. „sprawie RARS” przez usiłowanie nałożenia na mnie środków zapobiegawczych
— podsumował adwokat.
