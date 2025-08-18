Poruszające słowa wujka Nawrockiego o prezydencie! "Karol jest i twardy, i uczuciowy. On się przed nikim nie położy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Karol Nawrocki / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Karol Nawrocki jest prezydentem od ponad tygodnia. Teraz jego wujek Waldemar Nawrocki ujawnił w rozmowie z „Super Expressem”, jaka głowa państwa jest naprawdę. „Karol jest i twardy, i uczuciowy. Często się wzrusza” – mówi.

Waldemar Nawrocki był gościem na zaprzysiężeniu i ujawnił, jak wspomina ten wielki dzień.

To był czas pełen pięknych rozmów. Spotkałem ludzi, których nie widziałem 45 lat. Ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tej wizycie w Warszawie. Mówiłem wszystkim, że jestem w niebie. Największe wrażenie zrobiła na mnie Msza. Moja żona aż zaniemówiła. Do kościoła się chodzi, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wszystko pięknie zrobione

— wspomina pan Waldemar.

Nie było żadnego alkoholu”

Wujek Karola Nawrockiego był również obecny na wieczornym świętowaniu dla najbliższych i rodziny.

My świętowaliśmy jeszcze w Gdańsku przed przyjazdem. Na imprezie u Karola nie było żadnego alkoholu. Zresztą do niego to nawet lampka wina nie pasuje. On żyje jak sportowiec. Przy takim stresie musi tak żyć

— podkreśla Nawrocki.

Karol będzie świetnym prezydentem. Kocha tę naszą Polskę. Wzrusza się, jest uczuciowy. Normalny człowiek to ma i uczucia. Nie jest twardy na krzywdę. Karol ma w sobie ten pozytywny stres i będzie się rozpędzał. On się przed nikim nie położy

— kończy Waldemar Nawrocki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Godziszowie o pierwszych dniach w nowej roli. „Były one pełne pracy i takie będzie najbliższe pięć lat”

tt/”Super Express”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych