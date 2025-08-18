Karol Nawrocki jest prezydentem od ponad tygodnia. Teraz jego wujek Waldemar Nawrocki ujawnił w rozmowie z „Super Expressem”, jaka głowa państwa jest naprawdę. „Karol jest i twardy, i uczuciowy. Często się wzrusza” – mówi.
Waldemar Nawrocki był gościem na zaprzysiężeniu i ujawnił, jak wspomina ten wielki dzień.
To był czas pełen pięknych rozmów. Spotkałem ludzi, których nie widziałem 45 lat. Ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tej wizycie w Warszawie. Mówiłem wszystkim, że jestem w niebie. Największe wrażenie zrobiła na mnie Msza. Moja żona aż zaniemówiła. Do kościoła się chodzi, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wszystko pięknie zrobione
— wspomina pan Waldemar.
„Nie było żadnego alkoholu”
Wujek Karola Nawrockiego był również obecny na wieczornym świętowaniu dla najbliższych i rodziny.
My świętowaliśmy jeszcze w Gdańsku przed przyjazdem. Na imprezie u Karola nie było żadnego alkoholu. Zresztą do niego to nawet lampka wina nie pasuje. On żyje jak sportowiec. Przy takim stresie musi tak żyć
— podkreśla Nawrocki.
Karol będzie świetnym prezydentem. Kocha tę naszą Polskę. Wzrusza się, jest uczuciowy. Normalny człowiek to ma i uczucia. Nie jest twardy na krzywdę. Karol ma w sobie ten pozytywny stres i będzie się rozpędzał. On się przed nikim nie położy
— kończy Waldemar Nawrocki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Godziszowie o pierwszych dniach w nowej roli. „Były one pełne pracy i takie będzie najbliższe pięć lat”
tt/”Super Express”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737984-poruszajace-slowa-wujka-o-prezydencie-twardy-i-uczuciowy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.